川普新政限縮 LGBTQ 權益 廢除聯邦多元共融計畫

2016年10月30日， 川普在科羅拉多州一場競選集會上，舉起一面寫著「LGBT 支持川普」 （LGBT's for TRUMP） 的彩虹旗。（路透）

2025/01/21 14:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普上任第一天簽署多項行政命令，推翻前總統拜登任內推動的 LGBTQ 平權政策，並廢除聯邦政府的多元共融（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）計畫。此舉符合川普選戰期間倡導的「反覺醒」（anti-woke）文化立場，聲稱終結所謂「歧視白人」的政策。

《法新社》報導，川普批評聯邦政府與企業界的多元共融政策，認為這些措施歧視白人男性。他在終止 DEI 計畫的行政命令中指出：「拜登政府在聯邦政府幾乎所有領域強制推行非法且不道德的歧視計畫，並將其包裝為『多元、平等和共融』。」

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此外，川普還簽署命令，禁止聯邦機構在文件中提供「男性」或「女性」以外的性別選項，如護照申請表上的「X」性別選項。他在華盛頓特區的一場支持者集會上宣布廢除拜登任內簽署的 78 項行政命令、行動和備忘錄，其中多數涉及促進多元性和平等，或保障 LGBTQ（女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別族群） 權利。

川普強調，這些措施是為兌現其選前承諾，即上任後立即終止「不公平對待白人男性」的政策。他廢除拜登時期旨在防止基於性別認同或性傾向歧視的規範，包括教育與醫療領域的 LGBTQ 平權措施，以及非裔、西裔和太平洋島民（Pacific Islander）等少數族群的扶助計畫。

在另一項命令中，川普要求終止聯邦對「性別意識形態」的資助，並明確指出「女性為生理女性，男性為生理男性」，禁止採用任何包容非二元性別認同的語言。該政策預計將面臨法律挑戰。

托雷多大學（University of Toledo）政治學教授、LGBTQ 政策專家泰勒（Jami Taylor）表示，川普的新政策可能影響依賴聯邦資金的性別肯定醫療照護（gender-affirming care），包括州政府營運的聯邦醫療保險（Medicare）和醫療補助計畫（Medicaid），以及聯邦監獄系統的相關服務。

聯邦醫療保險與醫療補助計畫分別為高齡者與低收入者提供醫療服務。川普在選前曾承諾禁止未成年人接受性別肯定醫療，並計劃對執行此類醫療的醫師及教育人員採取法律行動。

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