香港大學生頻遭詐損失逾2.5億 議員稱主因是中生「人生路不熟」

香港大學生頻頻遭遇詐騙案，累計損失逾港幣6000萬元。圖為香港大學。（美聯社資料照）

2025/01/21 15:03

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學生近日頻頻遭遇詐騙案，累計損失逾港幣6000萬元（約新台幣2.5億元）。香港立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬21日表示，對涉案金額感到震驚，相信受騙主因是中國學生「人生路不熟」，認為當局應嚴肅正視問題，不要讓詐騙案在校園蔓延。

據香港《星島日報》報導，香港大學學生會校園電視（Campus TV，HKUSU）在社群媒體平台稱，校方近日向學生發出電子郵件，指近月有超過60名學生遭詐騙，累計損失逾港幣6000萬元。

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劉智鵬說，從某些個案瞭解到，騙徒的手法或假冒政府官員、或與銀行帳號有關。最近更發現有人假冒大學名義，於當地社群平台蒐集學生或校友的個人資料及聯絡方式；校方已採取措施，向學生及校友發出示警通知。

劉智鵬透露，受騙學生以中國學生居多。由於大部分中國學生的入學手續均交予仲介代辦，經常遺漏校方發出的防詐訊息。劉智鵬認為，校方應考慮利用更好的方式發送警告訊息。

此外，劉智鵬也贊成大學要求學生填寫防詐問卷，認為有助提升學生的反詐意識。而高教界內部也要「多下工夫」，同學、老師及職員應多接觸近期赴港就學的中國學生或相關團體，讓他們知道遇到問題時可以尋求校方幫助。

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