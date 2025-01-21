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    「日本梅西」熱身到一半 遭敵隊球迷怒罵︰中國人睜開你的眼！

    被譽為「日本梅西」的23歲球星久保建英，日前遭敵隊的部分球迷以「中國人，張開你的眼睛！」等種族歧視言論污辱。（路透資料照）

    被譽為「日本梅西」的23歲球星久保建英，日前遭敵隊的部分球迷以「中國人，張開你的眼睛！」等種族歧視言論污辱。（路透資料照）

    2025/01/21 16:09

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被譽為「日本梅西」的23歲球星久保建英，遠赴歐洲加盟西甲豪門球隊皇家馬德里。日前皇家馬德里對上瓦倫西亞，最終以0：1落敗，然而卻傳出比賽期間，部分瓦倫西亞球迷趁著久保建英熱身時，朝他大聲怒罵「中國人，張開你的眼睛！」等種族歧視言論，侮辱風波傳回日本，引起大批球迷炎上。

    綜合日媒報導，這起事件發生在本月19日，皇家馬德里與瓦倫西亞的比賽開始約1小時後，久保建英做為替補出場，正當他在場邊進行熱身時，觀眾席上的部分瓦倫西亞球迷開始對他出言不遜，以大聲嘲諷他「中國人，睜開你的眼！」、「就是你，你這個中國人！」，與他一同熱身、巴斯克地區出身的隊友，也遭類似言論攻擊。

    針對這些球迷的種族歧視發言，皇家馬德里則表示，已將這件事上報給西甲聯盟，目前聯盟正在調查球迷背景；同時，皇家馬德里在官網與社群帳號發布聲明，嚴厲痛斥這些球迷的種族歧視行為，也強調明白這些人並不代表整個瓦倫西亞球隊，「我們希望今後不或再發生這種情況，我們都在為一個更美好的社會而努力。」

    瓦倫西亞則於昨（20）日在官網與社群帳號發表聲明稿，強烈譴責這些球迷任何仇恨與侮辱言論，並強調絕不能接受這種行為，也願意被合當局進行任何調查，「如果發現有入場觀眾做出類似行為，我們將採取相應措施，給予嚴厲的紀律處分，甚至將其驅逐出梅斯塔利亞球場（Estadio de Mestalla，瓦倫西亞主場）。」

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