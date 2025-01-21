「紅色按鈕」重返白宮 川普按下再度引發緊張時刻

據白宮內部消息透露，特製按鈕的功能是通知白宮服務人員為川普送上一杯健怡可樂。（路透）

2025/01/21 14:47

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（20日）就職上任，重返白宮。上任首日，川普便簽署多項行政命令，引發美國內政重大變革。同時，白宮內的「橢圓形辦公室（Oval Office）」也全面改造，成為外界關注的另一焦點。

據《紐約郵報》報導，每屆美國總統就職後，橢圓形辦公室都會依其個人品味進行重新布置，從地毯、窗簾到藝術畫作和收藏品，展現新任總統的風格與理念。而川普其標誌性的「Diet Coke按鈕」已重返白宮橢圓形辦公室。這個隱藏在木盒中的紅色按鈕，曾在2021年被前總統拜登（Joe Biden）移除。

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據白宮內部消息透露，這個特製按鈕的功能是通知白宮服務人員送上一杯健怡可樂，川普曾透露，每當他按下這個按鈕，周圍的人總會略顯緊張。而該按鈕的回歸象徵著川普個人風格再度進駐白宮。

除了可樂按鈕的回歸，橢圓形辦公室也進行了一系列的裝飾。辦公室內重新掛上了班傑明·富蘭克林和喬治·華盛頓等開國元勳的畫像，並在壁爐旁擺放了溫斯頓·邱吉爾的半身像。

此外，拜登任期使用的藍色地毯已更換為川普偏好的中性色調地毯，而金色窗簾則予以保留。咖啡桌上，拜登時期的巧克力餅乾也已替換為鮮花和印有「Trump」字樣的金色紙鎮。

上任首日，川普便迅速簽署多項行政命令，引發美國內政重大變革。同時，白宮內的「橢圓形辦公室」也進行了全面改造。（歐新社）

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