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    川普就職首日對非法移民宣戰 民權團體提告

    20日川普就職典禮當天，來自哥倫比亞的移民蒂諾科（Margelis Tinoco）在墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez），得知她的「CBP One」赴美預約遭取消後，難掩失望與錯愕。（路透）

    20日川普就職典禮當天，來自哥倫比亞的移民蒂諾科（Margelis Tinoco）在墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez），得知她的「CBP One」赴美預約遭取消後，難掩失望與錯愕。（路透）

    2025/01/21 13:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普20日就職首日，立即針對美墨邊境非法移民問題祭出強硬措施，宣布其為「國家緊急狀態」，並簽署一系列行政命令，包括將跨國犯罪集團列為恐怖組織，同時也著手限縮非法移民在美所生子女的公民權，以及終止前總統拜登任內推出的「CBP One」合法入境申請計畫，民權團體已對此提起訴訟。

    《路透》報導，川普在就職演說中表示，將援引1798年制定的《外國敵對法》（Alien Enemies Act）打擊在美國境內的跨國犯罪集團。該法曾在二戰時期用於拘禁日裔、德裔和義大利裔的非公民。如今，川普將依此法源，把非法入境行為視為對國家安全的威脅，並將開始大規模遣返非法移民。

    川普政府的強硬作為，已引發人權團體的強烈反彈。美國民權聯盟（American Civil Liberties Union, ACLU）於20日向聯邦法院提起訴訟，指控終止「CBP One」計畫形同封鎖美墨邊境唯一的庇護申請途徑。而拜登任內推行的「CBP One」手機應用程式，是讓尋求庇護者進入美國的主要管道，但在川普就職後數小時內，邊境執法人員即關閉該系統，並取消所有已核准的預約。

    根據美國政府統計，至2022年初，全美非法移民及臨時居留者約1100萬人，部分分析師估計目前可能增至1300萬至1400萬人。共和黨方面普遍支持川普的強硬移民政策，認為拜登任內的邊境管理過於寬鬆。然而，人權組織警告，驅逐數百萬移民恐將重創美國經濟、拆散家庭，並耗費巨額公帑。路透與益普索（Ipsos）的民調顯示，雖然美國民眾對無證移民的接納度有所下降，但多數人仍反對使用拘留營等強硬手段。

    在美墨邊境，川普的政策轉變讓許多等待入境的移民措手不及。在墨西哥華雷斯城（Ciudad Juarez）的移民們，急忙尋找短期租屋、購買巴士車票，並打電話給遠方的家人。40歲的委內瑞拉婦女德爾瓦列（Daynna del Valle）已在當地等待８個月，靠著在美甲店打工維生，原定隔日入境的預約卻被取消。「我完全不知該怎麼辦，該往哪裡去。」她無助地說。

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