挑戰出生公民權、廢除拜登80項政策 川普上任簽了這些行政命令

美國總統川普20日在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（彭博）

2025/01/21 14:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）20日重返白宮，上任首日雖未立即公布針對中國的關稅，但簽署多項行政命令，包括美墨邊境進入國家緊急狀態、退出《巴黎協定》、退出世界衛生組織（WHO），還廢除上屆拜登（Joe Biden）政府的近80項政策，帶給美國內外重大衝擊，摘要如下：

●關於非法移民

川普簽署行政命令，宣布在美墨邊境的非法移民為國家緊急狀態，將販毒集團指定為恐怖組織，並採取行動阻擋非法留在美國的移民子女取得出生公民權。

請繼續往下閱讀...

一名即將上任的川普官員透露，在針對「出生公民權」的命令中，川普將挑戰父母非法留在美國所生小孩的公民權。這項命令的文本尚未公布。這項權利源自於美國憲法的修正案，任何限制這項權利的措施，幾乎都會引發法律挑戰。

該官員還說，川普有關處理美國難民安置的行政命令，將暫停相關計畫至少4個月，並將下令進行一項安全審查，以確定來自某些國家的旅客是否應受到旅行禁令。

●關於能源和氣候變遷

川普簽署命令退出《巴黎氣候協定》，並向聯合國遞交退出信函。川普還廢除了拜登於2023年發布的禁止在北極約1600萬英畝土地進行石油鑽探的意見書。

川普在就職演說中宣布美國進入國家能源緊急狀態（National Energy Emergency），擴大化石燃料這些傳統能源開採的力度，結束拜登政府的「綠色新政」，例如撤銷電動車優惠政策以拯救美國傳統汽車工業。

●退出世衛組織

川普簽署政令時說：「世衛組織敲我們竹槓，每個人都敲詐美國。這種事不會再發生了。」據指出，美國將在12個月內退出世衛，並停止資助世衛相關計畫。美國是世衛的最大財務來源國，所提供的資助遠超其他國家，約占世衛整體資金的18%。

●關於性別和DEI

川普宣布廢除上屆政府的政策涵蓋多方面，包括廢除聯邦政府內部的「多元化、公平與包容」（DEI）項目，簽署命令宣布美國僅承認男性和女性這二種性別。

●凍結監管與招聘

川普政府表示，將凍結關鍵部門以外的人事，結束聯邦政府大量無用且薪酬過高的DEI活動分子湧入。並要求聯邦員工立即恢復全職回到辦公室上班。

●言論自由

川普簽署保障言論自由及廢除聯邦政府審查的行政命令，批評拜登政府在過去4年打壓美國民眾在網上平台的言論自由。

●特赦暴民

川普宣布特赦約1500名於2021年1月6日衝撞美國國會大廈的民眾。

●關於貿易、關稅

川普上任首日未立即公布針對中國的關稅，而是指示聯邦機構調查和評估美國與加拿大、墨西哥和中國的貿易關係。不過，川普在就職演說中明確表示即將會實施關稅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法