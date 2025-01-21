川普下令了！墨西哥灣改名為美國灣 最高峰也恢復原名

美國總統川普簽署行政命令，將墨西哥灣更名為美國灣，並把北美洲最高峰德納利峰改回原來的麥金利峰。（美聯社）

2025/01/21 12:09

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後簽署多項行政命令，最新一項下令將墨西哥灣（Gulf of Mexico）更名為美國灣（Gulf of America），並把北美洲最高峰、阿拉斯加的德納利峰（Denali）改回原來的麥金利峰（Mount McKinley）。

白宮行政命令網頁顯示，美國第25任總統麥金利（William McKinley）率領國家在美西戰爭中獲勝，除了擴張領土之外，還透過提高關稅、保護美國工業、促進國內生產等方式實現快速的經濟成長，孰料卻遭暗殺身亡。

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行政命令指出，1917年，美國政府將北美最高峰命名為麥金利峰，以紀念他的犧牲奉獻，孰料，前總統歐巴馬卻在2015年將其改名，無疑是侮辱先賢，因此川普命令內政部長在30天內恢復麥金利峰的名稱。

行政命令表示，過去被稱為墨西哥灣的地區，長期以來都是美國的重要資產，美國在這片全球最大海灣的海岸線長達1700多英里，擁有豐富的自然資源、野生動物、漁獲、石油和天然氣，同時也是度假勝地，因此命令內政部長同樣在30天內將其改為美國灣。

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