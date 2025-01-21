馬斯克施壓？川普「效率部」共同主管拉馬斯瓦米黯然去職

全球首富馬斯克（右）與美國印度裔企業家拉馬斯瓦米（左）去年獲美國總統當選人川普欽點執掌DOGE。（法新社）

2025/01/21 11:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普新設立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）傳出人事異動。據美國政治新聞網站《Politico》20日報導，與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）共同主管該部門的共和黨籍印度裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）即將離職，準備投入俄亥俄州州長選戰。消息人士透露，馬斯克近期對拉馬斯瓦米表達不滿，可能是促使他離開的關鍵因素。

這個由川普籌組的政府效率部，從宣布成立到如今僅69天。三名知情人士向《Politico》透露，馬斯克近期已向幕僚表達希望拉馬斯瓦米離開的意願。據了解，拉馬斯瓦米去年12月底在社群平台X上針對H-1B工作簽證發表爭議言論，指美國科技公司偏好聘用外籍員工是因為「美國文化崇尚平庸勝過追求卓越」，此番言論似乎加速了他的去職。

請繼續往下閱讀...

「他早已燒光所有人脈，現在連馬斯克也得罪了」，一名與川普顧問關係密切的共和黨策略師表示，「大家都希望他離開佛羅里達海湖莊園，遠離華府。」

一名DOGE部門知情人士指出，馬斯克認為拉馬斯瓦米若投入州長選戰，將無法勝任部門工作。川普交接團隊發言人凱莉（Anna Kelly）則以正面口吻回應：「拉馬斯瓦米在DOGE的籌組過程中扮演關鍵角色，但根據今日公布的組織架構，他參選州長的規劃將使他必須離開現職。」

儘管局勢不利，拉馬斯瓦米直到20日仍向親信表示他正在為部門起草行政命令。但知情人士透露，他自12月初以來幾乎未進行任何DOGE相關工作。對於外界盛傳的與馬斯克不合，拉馬斯瓦米婉拒置評。其幕僚則強調，兩人目前關係良好，只是「無法同時兼顧競選與部門工作」。

國會山莊的共和黨人也暗諷此事。據悉，眾議院議長強生（Mike Johnson）辦公室的初級幕僚私下流傳一張迷因，將馬斯克比喻為史達林，而拉馬斯瓦米則是被從歷史照片中抹去的蘇聯祕密警察首長。強生辦公室否認此事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法