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    歐洲議會與北約表態支持 期待與美國共迎全球挑戰

    歐盟執委會主席范德萊恩向川普發出祝賀，於社群平台表示：「歐盟期待與美國密切合作，共同解決全球挑戰。跨大西洋夥伴關係一直是促進雙方共同繁榮與安全的重要基石。」（法新社）

    歐盟執委會主席范德萊恩向川普發出祝賀，於社群平台表示：「歐盟期待與美國密切合作，共同解決全球挑戰。跨大西洋夥伴關係一直是促進雙方共同繁榮與安全的重要基石。」（法新社）

    2025/01/21 13:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐盟高層領導人週一（20日）在美國總統川普（Donald Trump）就職典禮後，紛紛表達對跨大西洋夥伴關係的重視，強調美歐合作對全球和平與安全的關鍵作用。

    綜合外媒報導，歐盟執委會（European Commission）主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）向川普發出祝賀，於社群平台X表示：「歐盟期待與美國密切合作，共同解決全球挑戰。跨大西洋夥伴關係一直是促進雙方共同繁榮與安全的重要基石。」

    歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）在議會發表演說時指出：「歐洲已準備好以朋友和夥伴的身份與美國合作。過去數十年來，歐美關係為全球和平、安全與繁榮奠定了堅實基礎。」

    在北約方面，北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，隨著川普重返白宮，「我們將加速推動國防支出和軍事生產」。

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，美國是德國最親密的盟友，德國政策目標始終是維護良好的跨大西洋關係。其他歐盟成員國領導人，包括英國首相、法國總統等，也紛紛表達了類似立場。

    歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）在祝賀聲明中強調，歐盟期待延續與美國的戰略夥伴關係，共同應對國際安全、氣候變遷等全球性挑戰。

    歐盟高層領導人週一（20日）在美國總統川普就職典禮後，紛紛表達對跨大西洋夥伴關係的重視，強調美歐合作對全球和平與安全的關鍵作用。（彭博）

    歐盟高層領導人週一（20日）在美國總統川普就職典禮後，紛紛表達對跨大西洋夥伴關係的重視，強調美歐合作對全球和平與安全的關鍵作用。（彭博）

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