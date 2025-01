歐洲議會與北約表態支持 期待與美國共迎全球挑戰

2025/01/21 13:12

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟高層領導人週一(20日)在美國總統川普(Donald Trump)就職典禮後,紛紛表達對跨大西洋夥伴關係的重視,強調美歐合作對全球和平與安全的關鍵作用。

綜合外媒報導,歐盟執委會(European Commission)主席范德萊恩(Ursula von der Leyen)向川普發出祝賀,於社群平台X表示:「歐盟期待與美國密切合作,共同解決全球挑戰。跨大西洋夥伴關係一直是促進雙方共同繁榮與安全的重要基石。」

歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)在議會發表演說時指出:「歐洲已準備好以朋友和夥伴的身份與美國合作。過去數十年來,歐美關係為全球和平、安全與繁榮奠定了堅實基礎。」

在北約方面,北約秘書長呂特(Mark Rutte)表示,隨著川普重返白宮,「我們將加速推動國防支出和軍事生產」。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)表示,美國是德國最親密的盟友,德國政策目標始終是維護良好的跨大西洋關係。其他歐盟成員國領導人,包括英國首相、法國總統等,也紛紛表達了類似立場。

歐盟外交政策負責人卡拉斯(Kaja Kallas)在祝賀聲明中強調,歐盟期待延續與美國的戰略夥伴關係,共同應對國際安全、氣候變遷等全球性挑戰。

