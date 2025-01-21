川普再度將古巴列入恐怖主義國家贊助者名單 古巴總統強烈譴責

美國總統川普宣布將古巴重新列入美國恐怖主義國家贊助者名單，此舉立即引發古巴政府強烈反彈。（彭博）

2025/01/21 12:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布將古巴重新列入美國恐怖主義國家贊助者名單，此舉立即引發古巴政府強烈反彈，古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel）也在社群平台X發文痛批川普此舉「傲慢且無視事實」。

綜合外媒報導，古巴總統卡內爾在社群平台X上發文，批評川普此舉「傲慢且無視事實」。他表示，此決定的目的是加強對古巴的經濟制裁，將嚴重影響古巴人民的生活。

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古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）也對此表達強烈不滿。他在社群平台X上指出，川普「傲慢自大」且「明知在撒謊」。羅德里格斯強調，雖然這項決定會對古巴造成傷害，但不會動搖古巴人民的決心。

據了解，川普政府此次將古巴列入恐怖主義國家贊助者名單的理由，源自美國前國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在2021年的指控。龐皮歐當時表示，古巴為國際恐怖主義行為提供支持，並向恐怖份子提供安全港，因為古巴拒絕引渡在哈瓦那進行和平談判的哥倫比亞游擊組織領導人。

目前，被美國列入恐怖主義國家贊助者名單的國家僅有4個，除古巴外，還包括北韓、伊朗和敘利亞。古巴官員一直呼籲將該國從名單中移除，認為這項制裁加上美國實施60多年的禁運，已嚴重影響該國經濟。

值得注意的是，拜登政府已於1月14日宣布計畫將古巴從恐怖主義國家贊助者名單中移除。古巴總統卡內爾指出，川普實施的極端經濟封鎖措施不僅導致古巴物資短缺，還顯著增加了從古巴到美國的移民潮。

Presidente Trump, en acto de arrogancia y desprecio por la verdad, acaba de restablecer la fraudulenta designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. No sorprende. Su objetivo es seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez （@DiazCanelB） January 21, 2025

Pdt #Trump, drunk with arrogance, decides, for no good reason, #Cuba sponsors terrorism. He knows he's LYING. He's bent on strengthening punishment & economic warfare vs Cuban families. He'll cause harm but won't succeed in breaking our people's firm determination



We'll overcome — Bruno Rodríguez P （@BrunoRguezP） January 21, 2025

古巴總統卡內爾在社群平台X上發文，批評川普此舉「傲慢且無視事實」。（法新社）

古巴外交部長羅德里格斯也對此表達強烈不滿。他在X上指出，川普「傲慢自大」且「明知在撒謊」。（法新社）

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