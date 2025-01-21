川普內閣人選首位過關 魯比歐獲全院支持任國務卿

兩黨共識，參院一致通過魯比歐出任美國國務卿。 （美聯社）

2025/01/21 11:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院20日全體一致無異議通過提名，同意佛州共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）出任國務卿，成為新任總統川普內閣人事案中首位獲得國會同意的成員。這位具有豐富外交經驗的古巴裔政治人物，將面臨俄烏戰爭、以哈衝突等重大外交挑戰。

魯比歐自2011年起擔任聯邦參議員，曾任參議院外交委員會與情報委員會委員，在外交事務方面累積豐富經驗。相較於川普其他內閣提名人選，魯比歐的任命過程爭議較小。參院外交委員會首席民主黨議員沙欣（Jeanne Shaheen）在上週的提名聽證會上即表示，魯比歐具備擔任國務卿的能力與資格，並在週一投票前再次重申支持立場。

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福斯新聞（Fox News）報導，魯比歐在聽證會上強調，未來國務院將以「美國優先」作為施政方針。他坦言：「這項任務並不容易，但只有強大且自信的美國，才能在國際事務中維護核心國家利益。」上任後，魯比歐將優先處理俄烏戰爭與以哈衝突等重大危機。他認為俄烏戰爭已陷入僵局，強調透過川普提議的和平方案，雙方都必須作出讓步。值得注意的是，儘管川普過去曾批評北大西洋公約組織（NATO），魯比歐仍強調該組織的重要性，並表示川普也支持北約。

在以哈議題上，魯比歐支持以色列的自衛行動，但對以色列可能兼併約旦河西岸部分地區的問題則保持謹慎。他表示理想願景是衝突各方能和平共處、共同追求繁榮，但承認目前條件尚未成熟。針對中國議題，魯比歐立場鮮明，直指中共濫用國際秩序利益而不履行義務，透過「說謊、欺騙、網路攻擊與竊取」方式躍升為全球強權。

雖然魯比歐順利獲得任命，但他在2020年大選期間承認選舉結果的立場，仍引發部分親川普共和黨人不滿。同時，主張減少美國對外軍事干預的肯塔基州共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul），也對魯比歐的對外強硬立場表達疑慮。

魯比歐將在近期正式宣誓就職，外界關注他如何在複雜的國際局勢中，落實川普政府的「美國優先」外交政策，並處理與中國、俄羅斯等強權的關係。作為首位確認的內閣成員，魯比歐的表現也將成為觀察新任川普政府施政走向的重要指標。

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