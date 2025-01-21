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    就職典禮彩蛋！川普在總統桌內發現拜登留信

    川普在在白宮橢圓形辦公室的堅毅書桌（Resolute Desk）簽署多項行政命令時，意外發現前總統拜登留下的一封信。 （法新社）

    川普在在白宮橢圓形辦公室的堅毅書桌（Resolute Desk）簽署多項行政命令時，意外發現前總統拜登留下的一封信。 （法新社）

    2025/01/21 10:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國第 47 任總統川普於20日就職當日，在白宮橢圓形辦公室的堅毅書桌（Resolute Desk）簽署多項行政命令時，意外發現前總統拜登留下的一封信。

    當時，福斯新聞（Fox News）白宮記者杜希（Peter Doocy）提醒川普，美國總統有留下信件給繼任者的傳統。川普正在其中一份行政命令上簽署時，被杜希問及拜登是否留給他一封信。

    川普停下手邊動作，打開了辦公桌的主要抽屜，取出一只寫著數字 47 的信封，並驚呼了一聲「喔！」。川普表示，如果沒有被提醒，他可能幾個月後才會發現這封信。

    儘管現場有記者提議，川普一度考慮將信件內容朗讀出來，但最終還是將其擱置一旁。

    1989年，雷根在擔任兩屆美國總統後，寫了一封短箋祝賀他的繼任者、也是已任職８年的副總統老布希（George HW Bush），並將它留在橢圓形辦公室的辦公桌櫃桶裡。當時雷根可能沒有意識到自己開創了一項傳統。

    ４年前，川普總統即使選擇不參加新總統拜登的就職典禮，他依然延續了該寫信交棒的儀式，給拜登留了封信。如今拜登選擇繼續該儀式，給其繼任者、也就是曾經給他留了短箋的前任總統寫一封信，而這是美國史上的第一次。

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