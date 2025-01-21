國泰航空波士頓飛香港空巴客機 機艙冒煙緊急折返

國泰航空20日一架由美國波士頓飛往香港的航班，因駕駛艙及機艙冒煙，緊急折返。（美聯社）

2025/01/21 11:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國泰航空昨天（20日）一架由美國波士頓飛往香港的航班，起飛不久後，因駕駛艙及機艙冒煙，按既定程序折返，事件中無乘客或機組人員受傷。國泰航空事後對受影響乘客致歉。

《香港01》報導，涉事的CX811航班，使用空中巴士A350-1000（B-LXM），原定美東時間20日凌晨1時09分從波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）起飛，但因故延誤39分鐘，實際起飛時間為1時48分。

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飛機起飛17分鐘後，機組人員報告機艙內冒煙，隨即停止爬升，並宣布進入緊急狀態。

報導引述監控飛機事件的社交媒體用戶表示，該航班發送了「7700」緊急代碼。航班在波士頓東海岸上空多次盤旋以釋放燃油，其後獲准降落，最終於凌晨3時31分安全降落。

據指出，緊急代碼用於飛行員與空中交通管制員之間的通信，而代碼「7700」表示「機械或技術問題」，有時也用於醫療緊急情況。機場得知後會清理跑道，以便飛機安全降落，緊急車輛已在現場待命。

香港《明報》報導，國泰航空表示，事件中無乘客或機組人員受傷，工程人員會為客機進行詳細檢查。國泰航空並稱，安全為國泰航空首要考慮，謹就事件對受影響的顧客深表歉意。

在此之前，國泰航空去年9月才發生一架由香港飛往蘇黎世的A350型客機引擎起火而須折返機場。國泰其後停飛旗下48架A350客機檢查，發現15架需換引擎零件，在完成維修後，客機已重新投入服務。

飛行追蹤數據可見，CX811航班起飛後隨即在空中盤旋。（Filghtradar24截圖）

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