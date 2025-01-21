川普就職 義大利總理梅洛尼成「唯一」出席的歐洲領導人

義大利總理梅洛尼於川普就職典禮在X發文表示：「義大利將始終致力於鞏固美國與歐洲之間的對話，這是我們社會穩定與成長的重要支柱。」（圖擷取自X/@GiorgiaMeloni）

2025/01/21 10:56

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）週一（20日）出席美國總統川普（Donald Trump）就職典禮，成為唯一親自與會的歐洲國家領導人。

據外媒報導，梅洛尼與川普此前曾在海湖莊園會晤。她在典禮後於X平台發文表示：「祝美國總統川普先生在新任期內一切順利。我堅信，義大利與美國之間的友誼以及將我們聯繫在一起的價值觀，將繼續加強兩國合作，共同應對全球挑戰，並為我們的人民構建繁榮與安全的未來。」

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她補充道：「義大利將始終致力於鞏固美國與歐洲之間的對話，這是我們社會穩定與成長的重要支柱。」

此外，歐盟主要領導人包括歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席科斯塔（Charles Michel）和外交事務主管卡拉斯（Josep Borrell）等人並未受邀。德國官方代表僅由柏林駐華盛頓大使麥可里斯（Andreas Michaelis）出席典禮，據了解，德國中心偏左政府的官員大多未在受邀名單之列。

英國方面，前首相特拉斯（Liz Truss）、前內政大臣布雷弗曼（Suella Braverman）和前國防大臣福克斯（Liam Fox）均現身。德國另類選擇黨（AfD）則派出三名官員，但該黨總理候選人魏德爾因競選事務未能出席。

此外，阿根廷總統米萊（Javier Milei）、薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）和厄瓜多總統諾博亞（Daniel Noboa）也出席了典禮。

Auguri di buon lavoro al Presidente @realDonaldTrump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e USA, affrontando… pic.twitter.com/sPvUmNK2jH — Giorgia Meloni （@GiorgiaMeloni） January 20, 2025

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