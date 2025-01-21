有片！馬斯克現身川普就職造勢 疑兩度行「納粹禮」惹議

世界首富馬斯克20日出席美國總統川普就職慶祝活動，竟兩度比出了疑似「納粹禮」敬禮手勢。（路透）

2025/01/21 09:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界首富馬斯克（Elon Musk）20日在慶祝美國總統川普（Donald Trump）就職的活動中，竟兩度比出了疑似「納粹禮」的法西斯式敬禮手勢，引發輿論譁然。

馬斯克擁有太空探索科技公司（SpaceX）、社群平台X和電動車大廠特斯拉（Tesla），並且是川普的主要捐助者和顧問。他20日在華盛頓特區的第一資本體育館（Capital One Arena）向川普支持者表示，「你能想像美國太空人首次將國旗插上另一個星球會有多棒嗎？」

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馬斯克已被川普任命主掌「政府效率部」（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE），他興奮表示，「我們會把政府效率部送上火星。」

演說過程中，群眾紛紛高喊「伊隆（Elon）、伊隆、伊隆」，馬斯克則大動作熱情回應，疾呼「我愛你們」、「我會為你們竭盡全力」。

最後，馬斯克對著體育館內的川普支持者高喊，「我只想說，感謝你們讓這件事發生。」隨後兩度把手放在胸口，伸出右臂、掌心朝下。敏感手勢立即在網路引發熱議，不少人驚呼這就是「納粹禮」。

在美猶太人非政府組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）將納粹禮定義為「舉起伸出的右臂，掌心朝下」。第二次世界大戰以來，新納粹主義者和其他白人至上主義者一直使用這種敬禮方式，使其成為最常見的白人至上主義手勢。

許多社群媒體用戶對馬斯克比出的手勢感到震驚。川普第一次執政期間，因為疫情受到廣泛關注的華裔公共衛生專家丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）寫道：「我的天……馬斯克剛剛在電視轉播現場行了納粹禮。」

以色列「國土報」（Haaretz）也稱，馬斯克行了「羅馬式敬禮，這是納粹德國（Nazi Germany）最常見的法西斯禮」。

此前，馬斯克積極與全球極右翼勢力接觸。上週，馬斯克接待了德國極右翼政黨「另類選擇黨」（Alternative für Deutschland）黨魁韋德爾（Alice Weidel），並在X的節目上進行了對談。

川普被廣泛指控為白人至上主義者，甚至被拿來與希特勒相提並論。目前是川普副總統的范斯（JD Vance）在進入共和黨並改變態度前，便曾將川普比作希特勒。

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