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    終結多元性別 川普：美國政府只認男性和女性

    川普在就職演說中提及改變美國在性別與多元化方面的政策，他提到：「從今天開始，美國政府的官方政策只有兩種性別，男性和女性。」（美聯社）

    川普在就職演說中提及改變美國在性別與多元化方面的政策，他提到：「從今天開始，美國政府的官方政策只有兩種性別，男性和女性。」（美聯社）

    2025/01/21 08:34

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普20日宣誓就職，成為美國第47任總統，正式展開他的第二任期。川普在就職演說中提及他在競選過程中所做的承諾，包括將改變美國在性別與多元化方面的政策，他提到：「從今天開始，美國政府的官方政策只有兩種性別，男性和女性。」

    綜合外媒報導，川普將簽署行政命令取消對跨性別者的保護，終止拜登政府施行的DEI（多元、平等、包容）命令，此舉符合川普在競選時的承諾，也象徵美國聯邦政府的政策改變。

    川普在就職演說中表示：「本週我將結束政府將種族與性別社會工程化、融入公共與私人生活等方方面面的政策。我們將打造一個沒有種族偏見、以才能為基礎的社會，從今天開始，今後美國政府的官方政策將只有兩種性別，也就是男性和女性。」

    一名美國政府官員指出，川普的行政命令將結束聯邦政府內部的DEI政策，縮減所有機構對於DEI項目的資助，不過美國政府並沒有透露此項命令是否會擴大到民間機構。

    自川普當選以來，多家美國企業已經結束或縮減了DEI計劃，其中包括麥當勞、沃爾瑪和 Facebook 母公司 Meta等。不過像是蘋果、Costco等公司仍堅持維持DEI相關政策。

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