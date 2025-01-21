德總理賀川普就任 反對黨領袖親筆去信川普談合作

2025/01/21 04:45

〔中央社〕美國總統川普今日宣誓就職，德國總理蕭茲透過社群媒體表達祝賀，重申跨大西洋夥伴關係重要性；在野黨領袖梅爾茨則以親筆信恭賀川普，承諾若當選德國總理將與川普合作，並呼籲歐盟團結一致，捍衛歐洲利益。

川普20日宣誓就職，正式入主白宮，蕭茲（Olaf Scholz）第一時間在社群媒體X與總理府官網表達祝賀。

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蕭茲表示，美國是德國「最親密的盟友」，維持良好的跨大西洋夥伴關係一直是德國聯邦政府的政策目標。他也強調擁有27個成員國和超過4億人口的歐盟，在全球經濟與政治扮演重要角色。

當前呼聲最高的德國總理候選人、最大在野黨基民盟（CDU）領袖梅爾茨（Friedrich Merz）則在日前錄製德國「時代週報」（Die Zeit）Podcast節目時透露，已手寫「親筆信」祝賀川普就職。

今天梅爾茨透過影片與選民對話，呼籲德國人不須對川普新政府帶來的挑戰感到恐懼。他說，「歐洲人有4.5億人口，比美國和加拿大加起來還多。只要歐盟團結一致，完全有能力在新局勢中捍衛自身利益」。

過去幾週，梅爾茨多次強調，相較於現任總理蕭茲與副總理哈柏克（Robert Habeck）等在2月大選中的競爭對手，他更有能力應對川普上台後的新政，例如川普加增關稅可能對以出口為主的德國經濟帶來衝擊。

「時代週報」20日公開一部分梅爾茨「親筆信」內容指出，這位退出政壇期間曾在美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）擔任高層的候選人向川普承諾，若成為德國總理，首要任務是開啟與川普的合作關係。

相較梅爾茨的積極，德國各界對川普入主白宮顯得沒那麼熱情。

不僅德國聯邦政府未派高級代表前往華盛頓，執政黨社民黨（SPD）、綠黨（Grune）和去年11月退出執政聯盟的自民黨（FDP）均未出席。

而未來有望執政的基民盟（CDU），該黨外交政策專家、前跨大西洋協調員哈特（Jurgen Hardt）則受邀出席；移民政策與川普調性相近的德國極右翼另類選擇黨（AfD）黨魁克魯帕拉（Tino Chrupalla）也到現場觀禮。（編輯：周永捷）1140121

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