就職典禮力挺美國本土設計師！梅蘭妮亞寬邊穿搭或再掀復古風潮

梅蘭妮亞以一襲海軍藍套裝搭配同色系寬邊帽亮相，優雅的造型可能再度引領復古風潮。（法新社）

2025/01/21 05:58

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在總統就職典禮上，以一襲海軍藍套裝搭配同色系寬邊帽亮相，優雅的造型不僅一如既往地時尚有型，更可能再度引領復古風潮。時尚專家指出，梅蘭妮亞選擇穿戴兩位美國設計師的作品，別具意義。

《紐約郵報》報導，今年 54 歲的第一夫人身穿由美國時尚大師利普斯（Adam Lippes）所設計的海軍藍羊毛絲綢訂製大衣、同色系羊毛絲綢窄裙，以及一件象牙白絲質縐紗襯衫，所有服裝皆由利普斯設計，並在紐約手工縫製。

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利普斯向《紐約郵報》發表聲明：「總統就職的傳統體現了美國民主之美，今天我們很榮幸能為第一夫人梅蘭妮亞 · 川普女士設計服裝。川普夫人的服裝是由美國一些最優秀的工匠製作而成，我對向世界展示這些作品感到非常自豪。」

梅蘭妮亞以黑色皮手套和一頂由美國頂級帽飾設計師賈維茨（Eric Javits）設計的海軍藍寬邊帽作為搭配，帽子上飾有白色飾邊，與她光滑的盤髮造型相得益彰。

梅蘭妮亞20日的穿著與她在 2017 年就職典禮上穿著的粉藍色 Ralph Lauren洋裝和大衣形成鮮明對比，當時許多人將其與前第一夫人賈桂琳 · 甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的風格相提並論。

聖約翰大學（St. John’s University）時尚研究助理教授麥克倫登（Emma McClendon）告訴《紐約郵報》：「利普斯是一位出色的美國高端設計師，但他的知名度不如Ralph Lauren。這是一個有趣的選擇，因為這顯示她可能利用她的平台來展示、突顯那些可能不太知名的美國設計師，這些設計師不像那些全球知名的高端奢侈品牌那樣容易被辨識。」

2017 年 1 月年川普上次就職典禮上，梅蘭妮亞穿著粉藍色 Ralph Lauren洋裝和大衣，當時許多人將其與前第一夫人賈桂琳 · 甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的風格相提並論。（法新社）

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