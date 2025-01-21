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    川普終止多元性別：美國政府只承認男性和女性

    2025/01/21 03:00

    〔中央社〕美國總統川普今天發表就職演說，誓言將法律秩序帶回社會，他宣布終止多元性別，並表示從今天起，美國政府的正式政策將只有兩種性別：男性和女性。

    川普（Donald Trump）在就職演說中觸及美國社會極為分化的種族和性別議題，他正式表示，將終止政府試圖將種族和性別融入公共和私人生活各個層面的政策。

    他宣布，從今天起，美國政府正式政策將是只有兩種性別，就是男性和女性，等同否認跨性別的存在。

    這代表聯邦政府政策的一項重大轉變，但符合川普競選時的承諾。

    美聯社指出，川普將簽署行政命令取消對跨性別者的保護，終止聯邦政府的多元、平等及包容（DEI）計畫。

    根據這項行政命令，聯邦監獄以及為移民和強暴受害者設立的庇護所，將按照該命令定義的性別進行區隔。

    此外，聯邦稅收將不得用於資助「性別轉換服務」。目前有少數聯邦監獄的囚犯接受了由聯邦資金支付的性別確認手術，還有更多囚犯接受了如荷爾蒙療法等治療。

    一名川普政府官員表示，這也意味政府將不再承認「跨性別現身日」（Transgender Day of Visibility）。（編輯：洪(啟)原）1140121

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