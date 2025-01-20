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    「麻藥不睡、瀉藥不瀉」 中國學名藥遭醫師聯名質疑

    中國北京、上海醫師對低價的原廠藥聯名質疑。示意圖。（取自免費圖庫freepik）

    中國北京、上海醫師對低價的原廠藥聯名質疑。示意圖。（取自免費圖庫freepik）

    2025/01/20 22:59

    〔編譯魏國金／台北報導〕中國政府為降低醫療成本，強制公立醫院以廉價的本國學名藥取代西方原廠藥的作法，引發罕見反彈。彭博報導，北京、上海一些醫院首長與醫師對於學名藥似乎未有與原廠藥相同的療效，甚至產生副作用表示疑慮，認為普遍使用成效不彰的學名藥恐造成醫師與病患之間的不信任。

    報導說，在北京、上海「兩會」期間，多名醫師聯名提案，建議在藥品集體採購的過程中有更大的靈活性，使醫師與病患在需要時，能選擇重新使用西方原廠藥。

    上海市政協常委、瑞金醫院普通外科主任鄭民華受訪表示，「在國家藥品集採的背景下，價格確實壓低了，但在這麼低價的情況下，藥物質量（品質）可能不穩定，老百姓或者我們醫院醫生的感受就是抗生素過敏、血壓藥不降、麻醉藥病人不睡、腸道準備的瀉藥不瀉或者量不夠」。

    華北一名醫院麻醉師對此認同說，「麻藥不睡的情況確實存在，現在用3、4支才睡都很常見，便宜是便宜了、量也大了，只能說天天都在擔風險」。

    臨床醫師的抱怨引發中國當局對該問題展開調查。中國醫療保障局20日表示，本週將在上海與醫師、專家會面，進一步了解他們的建議，以及收集更多本國學名藥的臨床數據。

    中國政府6年前推動所謂藥品集採程序，將阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞等全球製藥巨頭的藥品，以本國業者生產的類似藥物取代，相關藥物通常售價大幅低於原廠藥，多年來，該計畫已為中國政府省下數十億美元經費。

    2018年至2023年之間，學名藥業者為了贏得合約，平均砍價逾50%，一些甚至砍90%。在最近一輪的採購中，得標的阿斯匹靈價格每顆僅0.03元人民幣（0.13元台幣），而孕婦攝取的葉酸錠則是0.0289元人民幣（約0.13元台幣）。

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