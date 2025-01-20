防川普上台秋後算帳 拜登特赦前白宮首席醫療顧問佛奇等人

拜登今日對前白宮首席醫療顧問佛奇（右）發布特赦，避免川普（左）上台後算舊帳。（法新社資料照）

2025/01/20 21:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）今（20）日對前白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）、前美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）以及參與調查2021年1月6日國會山莊騷亂事件的眾議員及員警與發布特赦令，以防止總統當選人川普（Donald Trump）上台後秋後算帳。

《路透》報導，拜登在聲明中說：「這些公僕為我們的國家做出了榮耀及卓越的貢獻，他們不該成為不合理且因政治動機而被起訴的目標。」

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自去年11月贏得總統大選以來，川普多次呼籲起訴那些被他視為敵人的人物。例如與川普同屬共和黨的前眾議員錢尼（Liz Cheney），她是眾議院1月6日襲擊事件特別委員會的領導人之一，川普去年12月就呼籲聯邦調查局（FBI）對她發起調查。

佛奇在武肺大流行期間任職於白宮疫情特別工作小組，但他經常與時任總統川普發生衝突，且時至今日川普的支持者仍不斷攻擊佛奇。

前美軍參謀長聯席會議主席米利也是川普支持者的攻擊目標之一，因為他們認為米利對川普「不忠誠」。《路透》去年11月報導，川普陣營當時正在起草一份軍官解雇名單，而名單上的人物與米利有關。

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