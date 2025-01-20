打破151年慣例！川普廣邀各國領袖出席就職典禮

美國總統當選人川普去年11月14日在海湖莊園與阿根廷總統米萊（中）會面。（法新檔案照）

2025/01/20 21:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普1月20日二度就職，打破151年慣例，邀請多位外國領袖親臨現場，成為美國總統就職典禮的一大創舉。此舉不僅凸顯了川普的個人風格，也引發外界對於其外交政策走向的諸多揣測。

總統就職邀請外國領袖，在許多國家並非新鮮事。不過美國國務院自1874年以來的記錄顯示，沒有任何外國領導人參加過美國總統就職典禮，通常是外國駐華盛頓大使和其他外交官，前往觀禮。

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綜合外媒報導，目前已確認出席的包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。米萊是川普的堅定支持者，梅洛尼則與川普在部分議題上立場相近。此外，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）與巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）也都表示將應邀出席。

中國國家主席習近平雖未親自出席，但也派出國家副主席韓正作為特使代表。台灣方面，則由立法院長韓國瑜率團參加，兩岸代表可能同場的罕見畫面，格外引人注目。而俄羅斯總統普廷並未受邀，凸顯美俄關係的緊張。

川普邀請外國領袖出席就職典禮的舉動，引發各界不同的解讀。部分分析人士認為，這反映了川普試圖重塑美國外交關係，加強與理念相近國家的合作；但也有人擔憂，此舉可能打破既有的外交平衡，加劇國際局勢的複雜性。無論如何，川普此舉已為其第二任期揭開了獨特的一頁。

義大利總理梅洛尼受邀出席川普就職典禮。（路透檔案照）

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