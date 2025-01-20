為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    打破151年慣例！川普廣邀各國領袖出席就職典禮

    美國總統當選人川普去年11月14日在海湖莊園與阿根廷總統米萊（中）會面。（法新檔案照）

    美國總統當選人川普去年11月14日在海湖莊園與阿根廷總統米萊（中）會面。（法新檔案照）

    2025/01/20 21:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普1月20日二度就職，打破151年慣例，邀請多位外國領袖親臨現場，成為美國總統就職典禮的一大創舉。此舉不僅凸顯了川普的個人風格，也引發外界對於其外交政策走向的諸多揣測。

    總統就職邀請外國領袖，在許多國家並非新鮮事。不過美國國務院自1874年以來的記錄顯示，沒有任何外國領導人參加過美國總統就職典禮，通常是外國駐華盛頓大使和其他外交官，前往觀禮。

    綜合外媒報導，目前已確認出席的包括阿根廷總統米萊（Javier Milei）和義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。米萊是川普的堅定支持者，梅洛尼則與川普在部分議題上立場相近。此外，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）與巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Pena）也都表示將應邀出席。

    中國國家主席習近平雖未親自出席，但也派出國家副主席韓正作為特使代表。台灣方面，則由立法院長韓國瑜率團參加，兩岸代表可能同場的罕見畫面，格外引人注目。而俄羅斯總統普廷並未受邀，凸顯美俄關係的緊張。

    川普邀請外國領袖出席就職典禮的舉動，引發各界不同的解讀。部分分析人士認為，這反映了川普試圖重塑美國外交關係，加強與理念相近國家的合作；但也有人擔憂，此舉可能打破既有的外交平衡，加劇國際局勢的複雜性。無論如何，川普此舉已為其第二任期揭開了獨特的一頁。

    義大利總理梅洛尼受邀出席川普就職典禮。（路透檔案照）

    義大利總理梅洛尼受邀出席川普就職典禮。（路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播