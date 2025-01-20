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    沖繩反基地勢力退潮 宮古島市長保守派勝選

    嘉數登打敗其他5名對手首次當選，這也是宮古島市相隔4年來再次由保守派人士主政。（圖取自嘉數登臉書粉專）

    嘉數登打敗其他5名對手首次當選，這也是宮古島市相隔4年來再次由保守派人士主政。（圖取自嘉數登臉書粉專）

    2025/01/20 19:43

    〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕日本西南離島沖繩縣宮古島市19日舉行市長選舉投開票，結果前副市長嘉數登打敗現任市長座喜味一幸等其他5名候選人首次當選。台灣有事和西南群島防衛是這次選戰的焦點，代表反基地勢力的「全沖繩」（ALL沖繩）座喜味落敗，也顯示在地居民在加強防衛上有一定程度的共識。

    現年61歲的嘉數登為無黨籍，曾擔任座喜味的副手，去年表態出馬。自民黨原有意推薦，但有意參選的保守派人馬除了嘉數，還有沖繩縣前企畫部長下地明和、前市議員前野光健共3人，因整合失敗最後放棄推薦。嘉數打敗其他5名對手首次當選，這也是宮古島市相隔4年來再次由保守派人士主政。未來在加強西南防衛和公民保護制度上，將如何與政府合作，也受到矚目。

    日本西南地區3個主要離島宮古島、石垣島和與那國島，均鄰近台灣，其中石垣市長中山義隆最為親台，本身也是「日台共榮首長聯盟」的發起人之一，與那國町町長糸數健一在2021年打敗前町長外間守回鍋，今年8月將爭取連任，糸數也很親台，而且還曾公開向日媒表示「希望成為台灣的離島」，還說因為有台灣，與那國島居民才能安心生活，他也支持政府增加在與那國島的防衛工作。

    宮古島本島與台灣距離約460公里，中間有石垣島和與那國島，前任市長座喜味曾在自民黨推薦下當選沖繩縣議員，後來投效反基地勢力的「全沖繩」陣營，2021年在立憲民主黨、共產黨和社民黨推薦下當選宮古島市長。

    「全沖繩」反基地勢力在2014年縣知事選舉時成形，主要支持反對普天間基地遷移至邊野古的前知事翁長雄志，翁長病逝後，繼續支持現任知事玉城丹尼，反基地勢力一度在沖繩縣遍地開花，10年來縣內11個市，包括那霸市、名護市、南城市、豐見城市及宮古島市等首長均傾向支持「全沖繩」勢力。

    但隨著中國擴張霸權，台灣有事的危機增高後，風向逐漸改變，自民黨和公明黨支持的候選人逐漸收復失土，宮古島市長座喜味是最後一位「全沖繩」陣營的市長，因為他的落敗，「全沖繩」陣營現任市長也全數消失。

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