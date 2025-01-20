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    冰川融化讓「神秘竹製推車」現蹤！ 瑞士考古學家頭痛求助

    一名專業登山客在瑞士斯普呂根山口（Splügen Pass）的冰川融化路徑中，發現一輛疑似手推車的神秘竹製品。（圖擷取「Kanton Graubünden」臉書粉專）

    一名專業登山客在瑞士斯普呂根山口（Splügen Pass）的冰川融化路徑中，發現一輛疑似手推車的神秘竹製品。（圖擷取「Kanton Graubünden」臉書粉專）

    2025/01/20 16:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到全球氣候暖化，近年來瑞士冰川的融化速度不斷創下歷史新高，也連帶讓許多古文物、生物遺骸陸續現蹤。先前有一名專業登山客在瑞士斯普呂根山口（Splügen Pass）的冰川融化路徑中，發現一輛疑似手推車的神秘竹製品，由於歐洲當地並不產竹子，這個發現立即引起考古界高度關注。

    綜合外媒報導，這輛疑似竹製推車的物品是在去年11月初，由前往瑞士登山的民眾韋里（Sergio Veri）所發現，他將這輛竹製推車拍下後，回報給格勞賓登州考古服務處（Archaeological Service of Graubünden）。從照片顯示，竹製推車配備2個輪子，整體外型狀似馬車，竹竿以繩索來固定，但實際用途與製作者無法確定。

    報導指出，屬於禾本科植物的竹子，並非歐洲本土原生種植物，直到18至19世紀才被引入歐洲，因此這輛竹製推車究竟從何而來，引起不少考古學家討論，目前有學者初步推測，這輛竹製推車的年代應可追溯至20世紀。對此，格勞賓登州官員將竹製推車放到網路上，希望有熟悉竹製品歷史的相關人士提供資訊，以便進一步解開謎團。

    格勞賓登州官員透露，這輛竹製推車被發現的地點位於格里松州（Canton of the Grisons），靠近鄰瑞士與義大利的邊界，也是2國交通與歷史文化的交匯點，過去更是商人之間的重要貿易路線，歷史記錄可追溯至古羅馬時期。報導指出，去年有人從融化的瑞士冰川中，發現一輛20世紀的雪橇，證明許多歷史被隱藏在冰川底下。

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