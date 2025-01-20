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    日本矚目判決！身障兒童被撞死 應按照平常人標準賠償

    日本大阪11歲聽障女孩被撞死，一審依照勞工一輩子平均薪資的85％計算賠償，大阪高院二審則裁定不應有差別。（圖擷自大阪高院官網）

    日本大阪11歲聽障女孩被撞死，一審依照勞工一輩子平均薪資的85％計算賠償，大阪高院二審則裁定不應有差別。（圖擷自大阪高院官網）

    2025/01/20 15:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪11歲天生聽障女孩井出安優香，2018年2月在人行道上遭挖土機撞死，大阪地院一審宣判時，將賠償金按照勞工一輩子平均薪資的85％計算，女孩父母不滿歧視上訴後，大阪高院今（20日）二審裁定不應有差別，這起案件由於涉及身障者權益，相當受到關注。

    《NHK》報導，井出安優香當天從聽障學校放學返家時遭遇事故，讓父母悲痛不已，將挖土機司機和其公司告上法院，要求賠償「逸失利益」，亦即死者未來可工作年數所能賺到的薪水，但針對要怎麼計算一事陷入了爭論。

    大阪地院一審認為，儘管井出安優香未來就業的方向有很多選擇，但聽障確實會限制她的工作能力，因此按照一般人的85％來賠償。不過，大阪高院審判長德岡由美子指出，本案應和身心健全者遭遇事故一樣，按照全體勞工平均薪資計算，不應有所減少。

    本月14日，井出安優香父母和大阪聽障協會收集日本各地共1.8萬人連署，交給大阪高院要求做出公正且無歧視的判決，在今天宣判之前，連署人數已增為2.8萬人。

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