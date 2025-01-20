25億像素震撼影像！ 哈伯揭露仙女座星系碰撞歷史

仙女座星系完整驚人影像的部分畫面。（圖擷取自NASA/ESA）

2025/01/20 15:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕歷經十餘年的觀測，哈伯太空望遠鏡完成了對仙女座星系（Andromeda）迄今最深入的觀測，以600張獨立影像拼接成一幅高達25億像素的驚人全景圖。這幅史無前例的影像，不僅呈現了仙女座星系前所未見的細節，解析出約2億顆比太陽更熾熱的恆星，更揭露了這個鄰近星系遠比預期更為混亂的過去，可能與其衛星星系梅西爾32（Messier 32）發生過碰撞。

作為距離銀河系最近的大型星系，仙女座星系一直是天文學家們的研究焦點。儘管其估計擁有1兆顆恆星，哈伯望遠鏡所解析出的2億顆恆星僅是滄海一粟，但這「一粟」卻足以讓我們一窺其全貌。華盛頓大學的首席研究員威廉斯（Ben Williams）表示：「透過哈伯望遠鏡，我們能以極高的細節，全面性地觀察整個星系盤面上發生的事件，這是觀測其他大型星系所無法做到的。」

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這項觀測如同歐洲太空總署（ESA）的蓋亞號（Gaia）任務對銀河系的研究，在仙女座星系中發現了過去星系碰撞的跡象：大量恆星群、連貫的恆星流等等。加州大學柏克萊分校的魏斯（Daniel Weisz）說：「仙女座星系就像是火車事故現場，看起來像是經歷了某種事件，導致大量恆星形成，然後戛然而止。」他進一步推測，這可能是由於與鄰近星系的碰撞造成的。

研究團隊認為，仙女座星系的緻密衛星星系梅西爾32可能是肇事者，仙女座星系可能奪取了其小鄰居的氣體，並用這些氣體孕育出大量新恆星。魏斯補充：「仙女座星系看起來像是介於螺旋星系和以年老紅色恆星為主的橢圓星系之間的一種過渡型星系。它有一個巨大的、由年老恆星構成的核心球狀體，以及一個恆星形成盤面，但以其質量來說，這個盤面的活躍程度比預期低。」

威廉斯強調：「對這些解析出的恆星進行的詳細觀察，將有助於我們拼湊出該星系的過去合併和互動歷史。」一篇關於此項觀測的論文已發表於《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）。詳細的全景圖已發布於網路，建議使用大螢幕觀看，才能真正體會其驚人的細節。

高達 25 億像素的仙女座星系全景圖。（圖擷取自NASA/ESA）

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