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    誇張！美準第一夫人發加密貨幣秒賺491億 川普幣慘崩36％

    美國前任，也是候任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席一場數位藝術展。（法新社）

    美國前任，也是候任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席一場數位藝術展。（法新社）

    2025/01/20 13:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕準美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）於19日晚間宣布推出個人迷因幣「MELANIA」，緊接在其夫婿、美國候任總統川普（Donald Trump）的加密貨幣$TRUMP創造數百億美元市值之後。

    美國新聞網站「Axios」報導，這項新發行的加密代幣總量為10億枚，於索拉納（Solana）區塊鏈平台上架交易後，價格迅速飆升。根據加密貨幣資訊平台Dexscreener數據顯示，MELANIA幣價格一度突破5美元（約新台幣164元），總市值超過50億美元（約新台幣1639億元）。

    據悉，此代幣由與梅蘭妮亞有關的MKT World公司發行。官方網站指出，團隊將保留35%代幣，並設定13個月的鎖倉期。區塊鏈資料追蹤平台Solscan顯示，發行初期已有超過2.2萬個電子錢包持有該幣，顯示市場反應熱烈。

    值得注意的是，MELANIA幣的推出似乎影響了川普個人代幣的表現。據CoinGecko數據顯示，$TRUMP幣價格從72美元重挫至44美元，跌幅達36%。分析師指出，市場可能擔心「川普家族幣」供給增加，影響代幣價值。

    然而，川普家族在短短週末期間透過加密貨幣創造巨額財富的現象，也引發外界對於政治人物涉足加密貨幣交易的質疑。有評論認為，這可能模糊了他們即將擔任的官方職務與個人營利行為之間的界線。

    迷因幣（Meme Coin）是受網路迷因文化影響而產生的加密貨幣，多由網路社群推動，價格波動較大。以目前MELANIA幣的市值計算，團隊保留的35%份額價值可能超過15億美元（約新台幣491.8億元）。不過專家提醒，迷因幣具有高度投機性質，價格波動風險極大，投資人應審慎評估。

    川普17日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購。 （取自x.com/realdonaldtrump）

    川普17日晚間宣布發行個人加密貨幣「$TRUMP」，引發瘋狂搶購。 （取自x.com/realdonaldtrump）

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