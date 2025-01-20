上任就開鍘！ 川普預告將廢除拜登所有「激進」政策

在華府舉行就職前最後一場勝選集會上，美國總統當選人川普（右）與科技富豪馬斯克（左）及其兒子「X」同台。（歐新社）

2025/01/20 13:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國候任總統川普於19日在華府舉行就職前最後一場勝選集會，承諾上任後將以大規模行政命令展開施政，並宣稱這將讓選民「極度滿意」。

「明天你們就會看到一連串讓你們極度滿意的行政命令。」川普在週日的集會上表示，「在明天日落前，非法越境問題將被遏止，所有非法入境者都將以某種形式被遣返原籍。」

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據《福斯新聞》（Fox News）獨家報導，川普計畫在就職首日簽署超過200項行政命令。他在集會上表示：「拜登政府所有激進且荒謬的行政命令，都將在我宣誓就職後數小時內被撤銷。明天看電視一定很精彩。」

川普進一步承諾，將公開甘迺迪總統（John F. Kennedy）、其弟羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）及民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺案的相關檔案。他還表示將開始建造「巨型鐵穹飛彈防禦系統」，並協助北卡羅來納州從去年颶風災害中重建。對於因1月6日事件被起訴或定罪的人士，川普暗示他們將「非常、非常開心」。

集會現場群星雲集，包括搖滾歌手基德洛克（Kid Rock）、鄉村音樂家李．格林伍德（Lee Greenwood）、UFC執行長戴納．懷特（Dana White）、科技巨擘馬斯克（Elon Musk）以及演員強．沃特（Jon Voight）等人都到場支持。

針對以色列與哈瑪斯近期達成的人質釋放與停火協議，川普淡化拜登總統的功勞。據《福斯新聞》消息人士透露，川普即將上任的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）日前與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的會面，在促成協議上發揮關鍵作用。

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