為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國邊境發現300公尺秘密隧道 墨西哥將封鎖、調查官員是否涉入

    美墨安全機構10日發現一條秘密隧道，可從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入美國德州。（法新社）

    美墨安全機構10日發現一條秘密隧道，可從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入美國德州。（法新社）

    2025/01/20 11:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海關和邊境保護局（CBP）日前在美墨邊境發現一條長達300公尺的非法隧道。墨西哥當局指，這條隧道隱藏在收集雨水的引水道系統中，可能涉及走私，讓偷渡者與毒品等通過，墨西哥將封鎖該隧道及調查當地官員是否共謀。

    綜合《法廣網》及《香港01》報導，這條非法隧道連接美國德州西部大城艾爾帕索（El Paso）和墨西哥城市華雷斯城（Ciudad Juarez）。

    據報導，美國先發現這條隧道，隨後將其位於美國境內的出口封鎖，並將案件通報給墨西哥。

    華雷斯城駐軍指揮官Jose Lemus指，這條隧道高約1.8公尺、寬約1.2公尺，內部有照明及通風設備，還有木樑加固，防止倒塌，可輕鬆容納人員或貨物通過。

    他還提到，建築這條隧道並非易事，無法在短時間內建造好「可能需要一兩年」，但墨西哥當局沒有察覺到。Lemus表示，墨西哥檢方將負責調查案件，並將調查地方官員是否知情。

    在美國候任總統川普（Donald Trump）就職前夕，美墨邊境兩邊都加強安全檢查。川普曾承諾一上任就大規模驅逐非法移民。

    美墨安全機構10日發現一條秘密隧道，可從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入美國德州。（法新社）

    美墨安全機構10日發現一條秘密隧道，可從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入美國德州。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播