美國邊境發現300公尺秘密隧道 墨西哥將封鎖、調查官員是否涉入

美墨安全機構10日發現一條秘密隧道，可從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入美國德州。（法新社）

2025/01/20 11:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海關和邊境保護局（CBP）日前在美墨邊境發現一條長達300公尺的非法隧道。墨西哥當局指，這條隧道隱藏在收集雨水的引水道系統中，可能涉及走私，讓偷渡者與毒品等通過，墨西哥將封鎖該隧道及調查當地官員是否共謀。

綜合《法廣網》及《香港01》報導，這條非法隧道連接美國德州西部大城艾爾帕索（El Paso）和墨西哥城市華雷斯城（Ciudad Juarez）。

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據報導，美國先發現這條隧道，隨後將其位於美國境內的出口封鎖，並將案件通報給墨西哥。

華雷斯城駐軍指揮官Jose Lemus指，這條隧道高約1.8公尺、寬約1.2公尺，內部有照明及通風設備，還有木樑加固，防止倒塌，可輕鬆容納人員或貨物通過。

他還提到，建築這條隧道並非易事，無法在短時間內建造好「可能需要一兩年」，但墨西哥當局沒有察覺到。Lemus表示，墨西哥檢方將負責調查案件，並將調查地方官員是否知情。

在美國候任總統川普（Donald Trump）就職前夕，美墨邊境兩邊都加強安全檢查。川普曾承諾一上任就大規模驅逐非法移民。

美墨安全機構10日發現一條秘密隧道，可從墨西哥華雷斯市（Ciudad Juarez）進入美國德州。（法新社）

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