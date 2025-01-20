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    川普夫人梅蘭妮亞也推迷因幣！連番暴漲讓加密貨幣專家看傻

    梅蘭妮亞跟隨丈夫川普的腳步發行迷因幣「$MELANIA」，迅速暴漲讓加密貨幣專家傻眼。（圖擷自梅蘭妮亞X帳號）

    梅蘭妮亞跟隨丈夫川普的腳步發行迷因幣「$MELANIA」，迅速暴漲讓加密貨幣專家傻眼。（圖擷自梅蘭妮亞X帳號）

    2025/01/20 11:45

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普17日推出迷因幣「$TRUMP」，完全稀釋市值（FDV）一度飆漲至320億美元（約新台幣1.05兆元），沒想到川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也隨即發行迷因幣「$MELANIA」，同樣迅速暴漲讓加密貨幣專家傻眼。

    《富比士》報導，梅蘭妮亞19日在社群平台X公布了專屬迷因幣的消息，還附上連結讓民眾前往購買，這篇發文引來1.9萬則留言、2.6萬次轉發和9.2萬人按讚，可見影響力之大。

    在各界爭相購買之下，「$MELANIA」價格漲至5美元（約新台幣164元）以上，完全稀釋市值超過50億美元（約新台幣1641億元），由於市場資金被「$MELANIA」吸走，導致「$TRUMP」一度暴跌40％。

    資本研究公司The Kobeissi Letter的分析師直指這一切都太瘋狂了，在梅蘭妮亞迷因幣推出的短短10分鐘內，「$TRUMP」就出現了大量賣單，市值瞬間減少75億美元（約新台幣2458億元）；還有專家認為加密貨幣已逐漸往家族企業發展。

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