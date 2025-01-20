川普二次就職倒數計時！最冷天氣、最嚴安檢、最多科技巨頭

氣象學家說，川普就職典禮是40年來最冷的一次。圖為美國國會大廈的戶外就職典禮觀賞區座椅上覆蓋著積雪。（法新社）

2025/01/20 11:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）將於美東時間20日宣誓就職。極端寒冷的天氣、最嚴密的戒備安檢，以及最多科技巨頭受邀的就職典禮，都為川普的歷史性回歸增添不少新元素。

《美國之音》報導，川普就職典禮當天，美國首都的氣溫預計將降到攝氏零下11度，最高氣溫僅為零下5度，加上風寒效應，感覺會更冷。氣象學家說，川普就職典禮預計將是40年來最冷的一次。

川普17日在社群媒體發文說，他已決定將本應在國會大廈西側草坪舉行的傳統典禮移至國會大廈圓形大廳舉行。據悉，國會大廈西側和國家廣場原來發放了22萬張票，但現在只有幾百名貴賓可以進入圓形大廳。

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另外，2025年的就職典禮將成為安檢最嚴密的一次。華盛頓部署超過2.5萬名執法人員，包括國民警衛隊、特勤局、地方警察和聯邦執法機構聯合確保活動安全。

華盛頓特區警方宣布，整個國家廣場、賓州大道以及國會大廈周邊將被劃為高安全區，實施多重安檢。高安全區已經被兩公尺高鐵柵欄圍成了「堡壘」。華盛頓將有約7800名國民警衛隊士兵負責外圍安全，包括交通管制和地鐵站巡邏。

此外，本次川普就職禮上引人注目的嘉賓還包括美國科技界巨頭。例如，特斯拉（Tesla）CEO、SpaceX創辦人、川普親密盟友馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）以及TikTok執行長周受資等將在嘉賓席入座。

美國首都華盛頓特區近日提高戒備，準備迎接川普的就職典禮。（法新社）

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