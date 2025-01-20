尹錫悅被羈押 執政黨「國民力量」支持率持續上升

南韓民調機構「Realmeter」20日公布最新民調，執政黨「國民力量」支持率贏過最大在野黨「共同民主黨」，兩黨支持率差距持續擴大。圖為尹錫悅支持者。（法新社）

2025/01/20 09:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅因涉嫌於去年12月3日頒布戒嚴令，被控叛國罪，19日凌晨遭法院以「可能湮滅證據」為由裁定羈押。南韓民調機構「Realmeter」20日公布最新民調，執政黨「國民力量」和最大在野黨「共同民主黨」的支持率差距持續擴大。

根據南韓《韓聯社》報導，「Realmeter」公布民調結果顯示，國民力量支持率達46.5％，比上一週還高出5.7個百分點；共同民主黨則為39％，比上一週下降3.2個百分點。兩黨差距從上一週的1.4個百分點擴大到7.5個百分點，兩黨支持率差距時隔半年超過民調誤差範圍。

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針對南韓下屆政府該由哪一黨執政，有48.6％的受訪者認為應該由執政黨繼續執政，46.2%受訪者認為應該實現政黨輪替。

「Realmeter」16日至17日針對全國1004名18歲以上選民進行調查，在95%的信心水準下，抽樣誤差正負3.1個百分點。

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