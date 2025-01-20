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    停火協議生效！ 哈瑪斯釋放3人質 以色列放90名巴勒斯坦囚犯

    哈瑪斯公布3名人質獲釋時畫面。（法新社）

    哈瑪斯公布3名人質獲釋時畫面。（法新社）

    2025/01/20 07:37

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）初步達成6週停火及人質釋放協議，已於本月19日生效，雙方也同意三階段協商，永久結束戰爭。哈瑪斯19日釋放首批3名人質，人質被移交給加薩紅十字會的工作人員，3人隨後被轉移至以色列南部，接著被直升機載往特拉維夫的醫療中心接受檢查，並與家屬團聚。

    綜合外媒報導，以色列與哈瑪斯在停火協議協商的第一階段中，哈瑪斯將釋放33名人質，哈瑪斯19日依約釋放首批3名人質，分別是24歲的戈南（Romi Gonen）、31歲的史坦因布雷契爾（Doron Steinbrecher）和28歲的英國及以色列雙重國籍的達瑪利（Emily Damari），3人都是在2023年10月7日被哈瑪斯綁架，在加薩被囚禁了471天。

    以色列軍方指出，獲釋的3名人質在以色列國防軍特種部隊和以色列安全局部隊陪同下，正在返回以色列國境途中。事後以軍直升機將3名人質載往特拉維夫的醫療中心接受檢查，3人和家屬團聚後都喜極而泣。

    作為哈瑪斯釋放3名人質的交換條件，以色列也在約旦河西岸地區釋放90名巴勒斯坦囚犯。哈瑪斯表示，這批「囚犯」包括69名婦女和21名10多歲的青少年。

    達瑪利在被綁架當天中彈，失去兩根手指，如今與家人團聚。（法新社）

    達瑪利在被綁架當天中彈，失去兩根手指，如今與家人團聚。（法新社）

    史坦因布雷契爾與家人團聚。（法新社）

    史坦因布雷契爾與家人團聚。（法新社）

    戈南（中間灰衣者）與家人團聚。（法新社）

    戈南（中間灰衣者）與家人團聚。（法新社）

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