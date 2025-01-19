為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    挺尹錫悅釀暴動！法院遭砸毀 86人被捕9警傷

    警方試圖驅散聚集在首爾西部地方法院外，支持遭停職總統尹錫悅的抗議群眾。（歐新社）

    警方試圖驅散聚集在首爾西部地方法院外，支持遭停職總統尹錫悅的抗議群眾。（歐新社）

    2025/01/19 20:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因去年12月3日宣布戒嚴，遭控涉叛國罪遭法院發布逮捕令，其支持者於週日（19日）凌晨闖入首爾西部地方法院暴力抗議，目前已有86人遭逮捕。這起史無前例的暴力事件，造成法院設施嚴重毀損，並導致9名警員受傷，引發南韓朝野同聲譴責。

    《韓國時報》（Korea Times）報導，大批尹錫悅支持者於19日凌晨3點左右闖入首爾西部地方法院抗議。根據影音平台用戶和媒體捕捉到的畫面，抗議者攀爬法院圍牆、砸毀門窗，並在法院內造成大範圍破壞，甚至攻擊載送高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查人員的車輛，並辱罵批准逮捕令的法官。法院內部遭嚴重破壞，場面極為混亂。

    當局出動約1400名警力，約3小時後才將抗議者驅離。衝突造成9名員警受傷，其中5人傷勢嚴重。目前已逮捕86名涉案者，並分送至首爾18個警局偵訊。警方已對發布逮捕令的法官車恩慶（譯音）提供保護，並調查網路上的謀殺威脅。這起史無前例的暴力事件，引發南韓朝野同聲譴責，代理總統崔相穆下令徹查。

    司法部門強烈譴責此次暴行，稱其「徹底否定」法治精神。南韓國家法院行政處處長千大燁 （譯音） 於視察時表示：「我擔任法官30年，從未見過如此景象。這是對法治的徹底否定。」

    最高檢察廳已組成專案小組進行調查，並指示首爾西部地方檢察廳組成專責小組嚴辦，將與警方合作，拘留所有主謀。被捕者恐面臨暴動罪、妨礙公務罪、非法入侵國家設施和破壞公物等罪名，其中暴動罪最高可處10年有期徒刑或1500萬韓元（約合新台幣 33.8 萬元）罰金。此外，由於抗議者與警方發生肢體衝突，造成員警受傷，因此還可能面臨妨礙公務罪的加重刑罰，以及非法入侵國家設施和破壞公物等罪名。

    首爾西部地方法院外牆和窗戶遭尹錫悅的支持者破壞。（法新社）

    首爾西部地方法院外牆和窗戶遭尹錫悅的支持者破壞。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播