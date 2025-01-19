挺尹錫悅釀暴動！法院遭砸毀 86人被捕9警傷

警方試圖驅散聚集在首爾西部地方法院外，支持遭停職總統尹錫悅的抗議群眾。（歐新社）

2025/01/19 20:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅因去年12月3日宣布戒嚴，遭控涉叛國罪遭法院發布逮捕令，其支持者於週日（19日）凌晨闖入首爾西部地方法院暴力抗議，目前已有86人遭逮捕。這起史無前例的暴力事件，造成法院設施嚴重毀損，並導致9名警員受傷，引發南韓朝野同聲譴責。

《韓國時報》（Korea Times）報導，大批尹錫悅支持者於19日凌晨3點左右闖入首爾西部地方法院抗議。根據影音平台用戶和媒體捕捉到的畫面，抗議者攀爬法院圍牆、砸毀門窗，並在法院內造成大範圍破壞，甚至攻擊載送高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查人員的車輛，並辱罵批准逮捕令的法官。法院內部遭嚴重破壞，場面極為混亂。

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當局出動約1400名警力，約3小時後才將抗議者驅離。衝突造成9名員警受傷，其中5人傷勢嚴重。目前已逮捕86名涉案者，並分送至首爾18個警局偵訊。警方已對發布逮捕令的法官車恩慶（譯音）提供保護，並調查網路上的謀殺威脅。這起史無前例的暴力事件，引發南韓朝野同聲譴責，代理總統崔相穆下令徹查。

司法部門強烈譴責此次暴行，稱其「徹底否定」法治精神。南韓國家法院行政處處長千大燁 （譯音） 於視察時表示：「我擔任法官30年，從未見過如此景象。這是對法治的徹底否定。」

最高檢察廳已組成專案小組進行調查，並指示首爾西部地方檢察廳組成專責小組嚴辦，將與警方合作，拘留所有主謀。被捕者恐面臨暴動罪、妨礙公務罪、非法入侵國家設施和破壞公物等罪名，其中暴動罪最高可處10年有期徒刑或1500萬韓元（約合新台幣 33.8 萬元）罰金。此外，由於抗議者與警方發生肢體衝突，造成員警受傷，因此還可能面臨妨礙公務罪的加重刑罰，以及非法入侵國家設施和破壞公物等罪名。

首爾西部地方法院外牆和窗戶遭尹錫悅的支持者破壞。（法新社）

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