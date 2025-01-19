以色列證實收到首批獲釋人質名單 加薩停火正式生效！

加薩停火協議於台灣時間19日下午5點15分正式生效。（路透）

2025/01/19 19:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯原先協議當地時間19日上午8點30分（台灣時間19日下午2點30分）停火，但因哈瑪斯遲遲未交出獲釋人質名單，在停火時間生效後，以國再度空襲加薩走廊釀死傷。不過稍早以國政府證實已經收到名單，宣布雙方停火協議正式生效。

綜合外媒報導，以哈停火協議共分為3個階段，第一階段為今天開始，為期6週，哈瑪斯必須釋放33名人質、以色列釋放上千名巴勒斯坦囚犯；第二階段協議會在第一階段停火期間進行談判；第三階段為結束戰爭並重建加薩走廊。

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第一階段停火原定台灣時間19日下午2點30分生效，但以色列總理納坦雅胡在協議生效前1小時發聲表示，還未收到哈瑪斯承諾的釋放人質名單，呼籲哈瑪斯信守承諾，否則以方不會停火；哈瑪斯則回應稱，他們因為「技術問題」導致首批人質名單延誤，但沒有具體說明是什麼原因。

下午2點30分一到，以色列因為還是沒有收到名單，再度對加薩走廊北部以及中度地區發動空襲。巴勒斯坦民事緊急服務部門指稱，今天的空襲造成至少13人身亡、數十人受傷。

原定時間過了2個多小時，以色列證實已收到哈瑪斯的人質名單，首批獲釋人質為3名婦女，分別為31歲的絲泰因布雷徹（Doron Steinbrecher）、28歲的達瑪里（Emily Damari）和24歲的戈南（Romi Gonen），以方宣布停火協議當地時間上午11點15分（台灣19日下午5點15分）正式生效。

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