龐貝城挖出「2000年前豪華浴場」 證實前古羅馬人也愛砸錢開趴

〔即時新聞/綜合報導〕西元79年義大利維蘇威火山(Vesuvius)爆發,導致古羅馬龐貝城一夕消失,近年來隨著考古團隊挖掘遺址,讓世人得以窺見這座千年古城的神秘面紗。近日龐貝城遺跡官網透露,考古學家挖出一座大型且裝飾奢華的私人豪宅浴場,驗證當時上流社會非常注重享樂,與現今富豪砸錢辦奢華派對有異曲同工之妙。

綜合外媒報導,根據義大利龐貝遺跡(Pompeii)官網最新公告,考古學家在遺址地第九區,挖出整座遺址中目前規模最大、設計與佈局最複雜的私人溫泉浴場設施。官網指出,這座浴場包含熱室、暖室和冷卻室,還設有可容納30人的更衣室;此外,浴場冷卻室連接一個長達10公尺、寬10公尺的大型庭院,中間還設置一個寬闊的游泳池。

考古學家表示,這座極為豪華的浴場與住宅中的宴會廳相連,顯示古羅馬人在舉辦盛宴時,會邀請客人享受熱水浴。對此,考古學家也進一步推測,認為浴場屬於當時古羅馬上流社會的重要人物,其設計與佈局旨在展現浴場主人的社會地位與奢華生活方式,同時透過招待貴賓泡澡,藉此舉提升自己的地位或名聲,以及展現人脈實力。

龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾(Gabriel Zuchtriegel)表示,這座豪華浴場不僅被當時的古羅馬人當作私人享樂設施,還在社交場合中扮演重要角色,像是被用作慶祝活動或政治聚會。祖赫特里格爾指出,游泳池與水療中心的佈局模仿了希臘體育館的設計,甚至加入運動場景,進一步凸顯其主人的文化與社會地位。

祖赫特里格爾還透露,和浴場一起出土的高級豪宅,屋內牆上繪有以特洛伊戰爭為主題的壁畫,營造置身古希臘的氛圍;另外,同區內還被挖掘出麵包店和精美裝飾房間,進一步揭示了當時貴族生活的奢華與社交文化的豐富,也為後人研究古羅馬生活提供了重要的參考依據。

