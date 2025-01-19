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    龐貝城挖出「2000年前豪華浴場」 證實前古羅馬人也愛砸錢開趴

    近日龐貝城遺跡官網透露，考古學家挖出一座大型且裝飾奢華的私人豪宅浴場。（路透）

    近日龐貝城遺跡官網透露，考古學家挖出一座大型且裝飾奢華的私人豪宅浴場。（路透）

    2025/01/19 18:42

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西元79年義大利維蘇威火山（Vesuvius）爆發，導致古羅馬龐貝城一夕消失，近年來隨著考古團隊挖掘遺址，讓世人得以窺見這座千年古城的神秘面紗。近日龐貝城遺跡官網透露，考古學家挖出一座大型且裝飾奢華的私人豪宅浴場，驗證當時上流社會非常注重享樂，與現今富豪砸錢辦奢華派對有異曲同工之妙。

    綜合外媒報導，根據義大利龐貝遺跡（Pompeii）官網最新公告，考古學家在遺址地第九區，挖出整座遺址中目前規模最大、設計與佈局最複雜的私人溫泉浴場設施。官網指出，這座浴場包含熱室、暖室和冷卻室，還設有可容納30人的更衣室；此外，浴場冷卻室連接一個長達10公尺、寬10公尺的大型庭院，中間還設置一個寬闊的游泳池。

    考古學家表示，這座極為豪華的浴場與住宅中的宴會廳相連，顯示古羅馬人在舉辦盛宴時，會邀請客人享受熱水浴。對此，考古學家也進一步推測，認為浴場屬於當時古羅馬上流社會的重要人物，其設計與佈局旨在展現浴場主人的社會地位與奢華生活方式，同時透過招待貴賓泡澡，藉此舉提升自己的地位或名聲，以及展現人脈實力。

    龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，這座豪華浴場不僅被當時的古羅馬人當作私人享樂設施，還在社交場合中扮演重要角色，像是被用作慶祝活動或政治聚會。祖赫特里格爾指出，游泳池與水療中心的佈局模仿了希臘體育館的設計，甚至加入運動場景，進一步凸顯其主人的文化與社會地位。

    祖赫特里格爾還透露，和浴場一起出土的高級豪宅，屋內牆上繪有以特洛伊戰爭為主題的壁畫，營造置身古希臘的氛圍；另外，同區內還被挖掘出麵包店和精美裝飾房間，進一步揭示了當時貴族生活的奢華與社交文化的豐富，也為後人研究古羅馬生活提供了重要的參考依據。

    龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，這座豪華浴場不僅被當時的古羅馬人當作私人享樂設施，還在社交場合中扮演重要角色。（路透）

    龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，這座豪華浴場不僅被當時的古羅馬人當作私人享樂設施，還在社交場合中扮演重要角色。（路透）

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