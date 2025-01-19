主攻南海議題讓中國難堪 菲將爭取聯合國安理會席位

中國海警船經常在南海主權爭議水域對菲國船隻發射水砲，令菲國政府和人民十分不滿。（法新社）

2025/01/19 16:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓將爭取2027到2028年聯合國安全理事會非常任理事國，且入選希望濃厚。香港《南華早報》19日引述分析指出，馬尼拉的目的是將南海主權議題推上更高的世界舞台，這可能會讓北京「難堪」，並促其做出妥協。

菲國總統小馬可仕週末在總統府舉行的「vin d'honneur」正式酒會上表示，必須進一步加強多邊主義、凸顯「基於規則的國際秩序」，並改革安理會，維護菲國在全球外交中的地位。

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他表示，菲國在維持和平、建立共識和促進合作方面的「豐富經驗」，是其競選2027至2028年安理會非常任理事國的基礎，「菲國處於非常有利的地位，可以發揮更多的領導作用，尋求就全球議程中的重大問題進行倡議」。

分析指出，小馬可仕的主張有著明確的戰略意圖，即利用安理會席位來施壓北京。憑藉安理會席位，馬尼拉可以提出與南海相關的決議。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的「亞洲海事透明倡議」主任波林（Greg Poling）補充道，儘管馬尼拉提出的決議肯定會被中國動用常任理事國的否決權駁回，但提出這類決議的行為本身就可能是一場「外交政變」。

他說，表決結果會讓北京感到尷尬，如果再加上大會的額外決議和新的仲裁結果，這將讓北京付出代價，促使北京做出妥協。

專家表示，馬尼拉完全有能力獲得非常任理事國席位。過去60年來，菲國已派出1萬4000名士兵支援21個聯合國維和任務，並曾於2004年至2005年擔任安理會非常任理事國席位。

不僅如此，東南亞國家協會（ASEAN）內部也明確同意支持彼此競逐安理會席未。

波林指出，東協10個成員國多年前就同意相互支持，輪流擔任安理會成員。以前是越南，現在輪到菲國。因此，如果東協任何成員國不支持菲國競選，就違反明確的承諾。

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