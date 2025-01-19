中國上海一家3口先後墜樓亡 疑因小學女兒期末考沒100分

中媒報導指稱，上海閔行區日前發生一起一家3口先後墜樓的悲劇，事件起因可能與孩子考試成績沒考到100分有關，在中國社群媒體掀起熱議。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

2025/01/19 16:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將至，中國上海閔行區卻傳出一起家庭悲劇，有一家3口相繼墜樓身亡，有中媒報導指稱，這事件起因可能與孩子考試成績沒考到100分有關，在中國社群媒體掀起熱議。不過截至目前，當地官方與主管部門尚未對此事做出任何回應，或者是發布通報，相關案情的真實性仍有待進一步確認。

綜合《中國報》等中媒報導，上海閔行區14日發生一起墜樓事故，一家3口先後墜樓身亡，警方獲報抵達現場後，立刻拉起警戒線。根據中國社群媒體瘋傳的現場畫面顯示，在一棟高層住宅小區的樓下草地上，躺著已被藍色塑膠袋覆蓋住的3人，多名身穿制服的工作人員則在現場調查，周遭有多輛警車和急救車，外圍還有大量圍觀的群眾。

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報導提到，有知情人士透露，墜樓的一家3口的家庭組成，為一對父母和女童，其中女童生前就讀小學五年級，事發前天女童收到期末考考卷，然而成績未達100分，女童因此被母親責罵，讓女童頓時感到很委屈，並在情緒崩潰的情況下，選擇跳樓輕生。女童母親見狀，瞬間情緒崩潰跟隨跳樓；女童父親目睹妻女雙雙身亡，也以墜樓結束生命。

目前這起消息尚未被中國官方和有關部門回應，但仍在網上迅速傳播與討論。不少中國網友直言，這是中國「畸形教育」所導致的悲劇，「孩子，以後別投胎來中國」、「很多有錢的小孩都出國讀書，有原因的」、「教育的邊界在哪裡？別讓『卷」毀了家庭」、「這位母親心態還沒建設好，過於苛責孩子，本身就是一種不成熟的表現」。

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