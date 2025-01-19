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    史上首例！ 門鈴攝影機錄下隕石撞擊震撼瞬間

    加拿大男子維萊頓（Joe Velaidum）家裡的監視器拍到隕石撞擊地面的畫面和聲音。（擷取自影片）

    加拿大男子維萊頓（Joe Velaidum）家裡的監視器拍到隕石撞擊地面的畫面和聲音。（擷取自影片）

    2025/01/19 15:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據生活科學（Live Science）網站報導，加拿大一對情侶近日經歷了一次千載難逢的事件。他們前腳剛離開家門去遛狗，後腳就有一顆隕石墜落在他們家門口，而這一切都被他們的門鈴攝影機全程記錄下來，這可能是史上首次同時錄到隕石撞擊的聲音與影像的珍貴紀錄。

    去年7月的一個傍晚，家住加拿大愛德華王子島（Prince Edward Island）的維萊頓（Joe Velaidum）和伴侶凱莉（Laura Kelly）遛狗回家後，發現家門口的磚砌走道上散落著星狀的塵土碎屑。他們查看門鈴攝影機的錄影後驚訝地發現，一顆高速移動的太空岩石從天而降，猛烈撞擊地面，發出巨響並揚起一陣灰色塵土。

    維萊頓在接受加拿大廣播公司新聞網（CBC News）採訪時心有餘悸地表示：「最讓我震驚的是，在撞擊發生的前幾分鐘，我就站在那裡，這顆隕石很可能把我直接劈成兩半。」

    在發現這些碎屑後，維萊頓和凱莉立刻沖洗了走道。但他們還是在鄰近的一塊草地上收集到了約7克的碎屑，並用吸塵器和磁鐵另外收集到88克的樣本。他們將這些樣本和錄影片段提交給了亞伯達大學。

    該校的地質學家兼隕石收藏館館長赫德（Chris Herd）證實了這是一起隕石撞擊事件。赫德表示：「這是我們第一次同時用影像和聲音記錄到隕石的墜落過程。」他還補充說明，這顆隕石是一顆普通的球粒隕石（stony chondrite），來自火星和木星之間的小行星帶（asteroid belt），撞擊前的速度至少達到每小時200公里。

    上週一（1月13日），國際隕石學會正式將這顆隕石命名為夏洛特敦隕石（Charlottetown meteorite），以其墜落地點——加拿大城市夏洛特敦（Charlottetown）命名。

    太空岩石不斷撞擊地球大氣層，但大多數都未被注意，它們通常在抵達地表前就燃燒殆盡，或者墜落在人煙稀少的地區。因此，能親眼目睹隕石撞擊的機率極低，歷史上也很少有人能在隕石撞擊的瞬間如此靠近。

    由亞伯達大學隕石收藏館提供的照片顯示，於2024年7月在加拿大愛德華王子島省一戶居民住宅前，所採集到的隕石碎片。（美聯社）

    由亞伯達大學隕石收藏館提供的照片顯示，於2024年7月在加拿大愛德華王子島省一戶居民住宅前，所採集到的隕石碎片。（美聯社）

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