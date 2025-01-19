往下水道扔爆竹……中國小屁孩把自己「炸上天」

日前中國甘肅1名小屁孩趁家長不注意，偷偷把爆竹扔進下水道，結果當場發生重大爆炸，不僅讓街上的地磚被層層掀起，小屁孩也因此慘遭炸上天後重摔在地。（圖擷取自中國微博）

2025/01/19 15:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節將至，中國各地再度開始傳出有頑劣屁孩不顧警告，執意將點燃的煙火、爆竹，丟進充滿沼氣的下水道內，導致害人害己的危險事故發生。日前中國甘肅一名小屁孩趁家長不注意，偷偷把爆竹扔進下水道，結果當場發生重大爆炸，不僅讓街上的地磚被層層掀起，小屁孩也因此慘遭炸上天後重摔在地。

綜合中媒報導，這起事件發生在17日的甘肅省臨洮縣，根據監視器拍攝的畫面顯示，1名男童先是獨自跑到屋外，接著把爆竹從人孔扔進下水道，並低頭開始查看是否會有什麼事發生，結果爆竹一進入下水道，瞬間在地底引發大爆炸，巨大的衝擊波不僅掀起地磚，更將逃跑不及的男童，當場拋飛數公尺高空後至重摔落地，讓周遭大人當場嚇傻。

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報導指出，男童家屬聽到巨大爆炸聲響後，立即將男童送醫搶救，然而男童傷勢過重，一度生命垂危，所幸被轉送至蘭州醫院搶救後，目前已脫離險境。相關單位表示，城市內的污水管道、化糞池內存在沼氣，加上長期未被打開，一旦遇到明火就容易發生爆燃，呼籲家長務必要讓孩子遠離人孔蓋，也千萬不可以朝裡面扔煙火爆竹等物品。

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