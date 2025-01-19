援烏後再升級！荷蘭斥資 174 億台幣 採購新「愛國者」系統

荷蘭採購新「愛國者」防空系統，兼顧援烏與自身防禦需求。（美聯社檔案照）

2025/01/19 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國軍工巨擘RTX集團旗下的雷神公司（Raytheon），已獲得價值 5.29 億美元（約合新台幣 174.1 億元）的合約，將為荷蘭提供一套「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統。此軍購案旨在補充荷蘭先前捐贈給烏克蘭的愛國者系統，同時也是歐洲持續推動防禦現代化的一部分。

根據近日公布的合約內容，此軍售包含一個完整的愛國者「火力單元」（fire unit），包括雷達、發射器、指揮控制站和相關支援設備。雷神公司全球愛國者系統資深副總裁巴塔（Pete Bata）表示：「雷神致力於與荷蘭合作，協助其提升整合防空與飛彈防禦能力。荷蘭對愛國者系統的投資，確保了歐洲的集體安全和威懾力量。」

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荷蘭此舉彰顯其強化北約（NATO）集體防禦態勢的決心。愛國者系統被廣泛認為是唯一經過實戰驗證的陸基防空和飛彈防禦系統，也是全球 19 個國家的防空主力。愛國者系統專為反制長程巡弋飛彈、戰術彈道飛彈以及各類空中威脅而設計，並在防禦現代化、複雜的空中攻擊方面，持續展現其可靠性。

報導指出，荷蘭是在將其愛國者防空系統轉交給烏克蘭後，決定補充新的愛國者系統，這也反映了北約成員國在支持烏克蘭的同時，也持續強化自身防禦能力的整體策略。

根據合約，生產和組裝工作主要將在雷神位於麻州安多弗（Andover, Massachusetts）和阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville, Alabama）的工廠進行。此軍售案除了為荷蘭軍方提供尖端的防空能力，同時也將確保美國本土的就業機會。

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