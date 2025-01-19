川普將啟動「守護行動」 驅逐非法移民 傳芝加哥首當其衝

美國移民暨海關執法局（ICE）過去執法的場景。（法新社檔案照）

2025/01/19 12:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《紐約時報》報導，知情人士透露，美國總統當選人川普計畫於下週二（21日），就職典禮隔天，在芝加哥發動大規模移民拘捕行動，代號「守護行動」（Operation Safeguard），作為其執政目標中「美國史上最大規模驅逐行動」的起步。該行動由美國移民暨海關執法局（ICE）策劃，初步規劃持續一週，具體時間仍在調整中。

根據消息人士透露，雖然ICE經常執行全國性遣返任務，但此次行動的規模尚未明確。ICE已要求數百名探員自願參與此行動，並計劃派遣約 150 名執法人員前往芝加哥，凸顯對該地區的執法強度。內部消息顯示，ICE已透過內部通信，將此次行動與川普的就職儀式直接聯繫，展現即將上任的川普政府強力打擊非法移民的決心。

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對川普而言，此舉無疑是向庇護城市（sanctuary cities）施壓的明確政治宣示。芝加哥等城市因拒絕將被拘留移民移交給聯邦移民機構而成為川普政府的打擊目標。芝加哥警察局發言人泰瑞（Don Terry）表示，警局將不會「干預其他政府機構的執法行動」，但強調根據市政法規，警局「不會記錄移民身份，亦不會與聯邦移民單位分享相關資訊」。

川普指定的驅逐計畫負責人霍曼（Tom Homan）在接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示：「全國各地都將展開大規模拘捕行動，芝加哥只是其中之一。」他並補充，這些行動將讓人感到「震撼與敬畏」（shock and awe）。

川普在選舉期間承諾將驅逐數百萬名非法移民，即便是非法移民的父母但擁有美國出生子女者亦不例外。他的團隊計劃重新調派聯邦探員，並授權由共和黨執政州提供的國民兵（National Guard）和當地警察支援驅逐行動。霍曼此前已表明，將加強對紐約市、芝加哥、舊金山和洛杉磯等庇護城市的執法力度，甚至增加當地聯邦探員的人數配置。

然而，這項計畫勢必面臨龐大的財政及後勤挑戰。川普政府近期強調，將優先鎖定有犯罪記錄的非法移民。但回顧歷史，川普執政期間曾數次揚言全國性拘捕行動，實際成果卻有限。例如 2019 年曾高調宣稱將拘捕約 2,000 名非法移民，但最終僅成功拘捕 35 人。即便如此，ICE在2019年遣返了超過 26.7 萬人，創下川普任內最高紀錄。然而，這仍低於歐巴馬政府在2012年創下的40萬人年驅逐高峰。

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