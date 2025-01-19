尹錫悅遭裁定羈押 南韓朝野態度各異

首爾西區地方法院今裁定羈押尹錫悅，消息傳出後南韓執政黨國民力量與各在野黨紛紛發聲。圖為法院外支持尹錫悅的大批群眾。（法新社）

2025/01/19 12:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）17日以「涉嫌帶頭發動內亂、濫用職權妨害行使權利」為由，向首爾西區地方法院聲請羈押南韓總統尹錫悅。首爾西區地方法院昨（18日）召開羈押庭，並於今（19日）凌晨宣布批准逮捕令，裁定羈押尹錫悅。在消息傳出後，南韓執政黨國民力量與各個在野黨紛紛發聲。

根據南韓《韓聯社》報導，國民力量首席發言人申東旭19日表示，該黨對於法院判斷深感遺憾，強調尹錫悅作為現任總統，毫無「湮滅證據」或潛逃出境的可能性，公調處是否有調查內亂罪的權限仍備受爭議。申東旭強調，在這種狀況下，法院是否充分考慮逮捕現任總統帶來的影響，實在令人質疑，未來的一切司法程序必須公正且審慎執行。

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南韓最大在野黨共同民主黨發言人金城會19日表示，法院批准尹錫悅逮捕令是重振崩潰憲政秩序的根本，呼籲公調處嚴查此案，讓內亂罪領導人物受到相對應的懲罰。祖國革新黨對此也讚許法院裁定羈押尹錫悅的決定，強調若釋放尹錫悅將使國家再度陷入危機。

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