北約部署海上衛兵！無人載具全天候監控波羅的海水下設施

美國海軍的一艘通用無人水面載具（Common Unmanned Surface Vehicle, CUSV）2022年在北約「REPMUS 22」演習（REPMUS 22 Exercise）的海上試驗中現蹤。（圖：北約組織）

2025/01/19 11:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）將於未來數週內，在波羅的海部署海上無人載具，藉此加強監控與保護水下能源及通訊纜線等關鍵基礎設施。軍事新聞網站《戰區》（The War Zone）報導，此舉為北約新啟動的「波羅的海哨兵行動」（Operation Baltic Sentinel）的一環。

北約盟軍轉型司令部（ACT）司令、法國海軍上將范迪耶（Pierre Vandier）表示，司令部將迅速提供多款新型無人水面載具（Unmanned Surface Vehicles, USVs）。「預計在數週內，我們就能將這些無人載具移交給北約海上司令部（ MARCOM），立即投入全天候監控任務。」

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據北約發言人透露，此次行動將部署至少20艘無人載具。這些載具初期將由人員直接操控，未來將逐步提升自主作業能力。北約盟軍轉型司令部與聯合司令部目前正在確認載具的具體規格，首要考量為配備被動感測器以提供環境感知能力，並確保有足夠數量的載具覆蓋目標區域。此外，北約將建立一套統一的情資系統，整合所有影像、視訊及雷達資訊，即時與相關單位分享。

此項行動於1月14日的波羅的海峰會上正式宣布。北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，近期水下基礎設施遭受破壞事件頻傳，北約將與盟國通力合作，採取一切必要措施，捍衛重要基礎設施及共同價值。

值得注意的是，2024年12月26日，芬蘭曾扣留一艘名為「鷹S號」（Eagle S）的油輪。該船當時正從俄羅斯運送石油至埃及，因被懷疑蓄意切斷愛沙尼亞和芬蘭間的通訊纜線而遭攔查，事發時該船恰巧行經受損纜線附近海域。

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