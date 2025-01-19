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    美華府爆發抗議川普遊行！ 警方估2.5萬人參與

    美國候任總統川普即將於20日就職，不過華盛頓特區在18日爆發民眾示威。（法新社）

    美國候任總統川普即將於20日就職，不過華盛頓特區在18日爆發民眾示威。（法新社）

    2025/01/19 11:36

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普即將於20日就職，不過，女權、生育權、種族正義、環境保護等運動人士，18日聚集在華盛頓特區示威，反對川普上台後預計會實施的政策，主辦方宣稱有5萬人參加，警方則估計大約有2.5萬人。

    據《路透》報導，華府的反川普遊行由各個民間團體合作組織，因此現場抗議主題眾多，從移民權利、保護民主、氣候問題、加薩衝突都有，還有示威者舉牌吶喊「我們不是第51州」，顯然是不滿川普放話要吞併加拿大。

    在加州年輕女性自由中心（Young Women’s Freedom Center）工作的26歲女子霍夫曼（Olivia Hoffman），感嘆川普當選讓大家都對未來幻滅了，許多人都不了解為何他們為同一件事奮鬥那麼久竟然沒有進展。

    這場示威遊行基本上是和平的，有警察時刻關注情況，過程中1名戴著「讓美國再次偉大（MAGA）」紅色帽子的民眾，出現在遊行隊伍附近，立即被警方帶離避免衝突，全美各地預計會有300多場類似的抗議活動。

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