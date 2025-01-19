破天荒發現！ 韋伯望遠鏡觀測到「超級金星」

這張藝術家想像圖描繪了GJ 1214 b系外行星從其主恆星前方經過的景象。天文學家可以透過分析恆星光線穿過行星大氣層時產生的變化來研究系外行星。（圖擷取自日本國立天文台）

2025/01/19 09:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕韋伯太空望遠鏡（JWST）的最新觀測數據揭示了一顆系外行星的驚人面貌：位於蛇夫座（Ophiuchus）方向、距地球48光年的GJ 1214 b，擁有與金星（Venus）極為相似的大氣成分，高濃度的二氧化碳使其被稱為「超級金星」。這項突破性發現挑戰了現有的行星分類體系。

在天文學家已確認的逾5500顆系外行星中，像GJ 1214 b這樣大小介於地球和海王星之間的行星特別引人注目。這類行星的本質一直是天文學界關注的焦點，但由於濃厚的雲層遮蔽，科學家們始終難以判斷它們究竟是擁有濃厚氫氣層的類地行星，還是被水覆蓋的「水世界」。

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據《每日科技網》（scitechdaily）報導，由美國亞利桑那大學和史都華天文台（University of Arizona and Steward Observatory）的施拉文（Everett Schlawin）及日本國立天文台的大野和正（Kazumasa Ohno）領導的國際研究團隊，成功運用韋伯望遠鏡的超強觀測能力，首次穿透了GJ 1214 b的濃厚雲層。這顆行星是已知同類天體中，最適合進行深入研究的目標。

研究結果令人驚訝：GJ 1214 b的大氣中檢測到大量二氧化碳，其濃度與太陽系中的金星相當。「檢測到的二氧化碳訊號雖然微弱，但經過嚴謹的統計分析已確認其存在。」大野和正說。研究團隊隨後進行了一系列理論模擬，結果顯示這顆行星極可能擁有以碳為主的大氣層，因此被稱為「超級金星」。

施拉文以文學作品來形容這項研究的精確度：「這就像在兩本一模一樣的《戰爭與和平》（War and Peace）中找出唯一不同的句子。」他強調，這項發現不僅挑戰了現有的行星分類方式，更為理解行星的形成與演化開啟了新的視野。

研究團隊表示，未來需要進行更多觀測來驗證這項發現，以深入了解這類常見但充滿謎團的系外行星。這項研究成果近日已發表於《天體物理期刊通訊》（The Astrophysical Journal Letters）。

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