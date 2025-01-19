以哈停火在即 納坦雅胡：以色列保留恢復戰鬥權利

以色列總理納坦雅胡18日發表全國談話，呼籲哈瑪斯盡快提供人質名單，並強調萬一協商破裂時，以色列保留在加薩恢復戰爭的權利。（法新社）

2025/01/19 09:38

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）日前初步達成6週停火及人質釋放協議，預計19日生效，雙方也同意三階段協商，永久結束戰爭。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日發表全國談話，呼籲哈瑪斯盡快提供人質名單，並強調萬一協商破裂時，以色列保留在加薩恢復戰爭的權利。

綜合外媒報導，納坦雅胡18日發表全國談話，提到停火及人質釋放協議要歸功於美國拜登政府，以及總統當選人川普團隊的努力，納坦雅胡提到，若哈瑪斯不遵守協議，拜登與川普都同意以色列「重返戰鬥的權力」，納坦雅胡對此深表感謝。

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雙方停火協議將於當地時間19日上午8點30分生效，哈瑪斯預計在第一階段釋放33名人質，不過哈瑪斯原先要在18日下午4點提供的名單，至今尚未提供。納坦雅胡強調，在收到哈瑪斯釋放人質名單之前，以色列不會執行該協議，「以色列不會容忍違反協議的行為」。

納坦雅胡提到，停火協議第一階段開始後的16天，將進入第二階段談判，若屆時第二階段談判被證明是徒勞無功，那以色列將保留在加薩恢復戰爭的權利，「如果我們必須重返戰鬥，我們將以全新且強而有力的方式做到這點」。

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