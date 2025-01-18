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    天使妻竟變這樣！英大叔糟糕愛妻畫暴紅 網瘋求墨寶訂單爆滿

    英男馬帝亞斯（Jamie Matthias）糟糕的愛妻畫暴紅。圖為兩者對照。（取自Terrible Art by Jamie Lee， https://www.facebook.com/people/terribleartbyjamielee/61571594844645/）

    英男馬帝亞斯（Jamie Matthias）糟糕的愛妻畫暴紅。圖為兩者對照。（取自Terrible Art by Jamie Lee， https://www.facebook.com/people/terribleartbyjamielee/61571594844645/）

    2025/01/18 18:51

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國一名沒有繪畫天份的男子，也能靠繪畫開啟意外的藝術之路。這名男子畫了一幅妻子的畫像當結婚禮物表達心意，貼上社群網站後迅速獲得數千人次點閱，原因不是他畫得很好，正好相反，是畫得太糟糕，意外暴紅。

    英國《電訊報》16日報導，這名41歲會計師馬帝亞斯（Jamie Matthias）1月初，在社群媒體分享他在去年5月婚禮上，送給40歲妻子凱特的肖像畫，畫作充滿童趣風，在婚禮當天被孩子拿出來展示時，就引發全場爆笑。凱特形容，「這可能是你所見過最滑稽的畫」。

    這對夫妻之後乾脆以「傑米．李創作的糟糕藝術（Terrible Art by Jamie Lee）」為名，在臉書和Instagram上開設帳號，分享這個特別的結婚禮物。出乎意料的是，畫得太糟糕反而引起廣大迴響，幾天內就有上千次點閱和留言。

    馬帝亞斯說，「我其實不是故意畫得很差，我已經盡力重現照片了，但是最後就是變成這樣」，「我嘗試了，結果創造一個比例失真的平行宇宙」。

    更令人意外的是，糟糕的愛妻肖像畫暴紅之後，生意接著上門，短短幾天內，馬帝亞斯接到多地網友付費請他畫像，已接到71張訂單，交件時間排到5週之後。這名住在英國柴郡、育有3名子女的爸爸，現在每天晚上花2小時完成委託案，一幅10x12英寸的畫，價格從25英鎊（約1000台幣）起跳，「非常便宜啦」。

    馬帝亞斯說，他從小就喜歡畫這樣的風格，「以前有些畫畫得更糟」，一家人也常把作畫當休閒，畫畫讓他感覺很抒壓。但他坦言，畫畫多年一直不知道自己畫得很差，「直到有人告訴我」。

    《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，馬帝亞斯的11歲繼女海蒂透露，她的學校邀請老爸辦一場藝術工作坊，畫得「其實沒那麼糟」。

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