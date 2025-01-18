大抓捕非法移民是真的！「邊境沙皇」放話：川普就職隔天就動手

美國川普新政府「邊境沙皇」霍曼放話，川普宣誓就職隔天大抓捕非法移民。圖為霍曼去年底在亞歷桑納州鳳凰城保守派年度盛會AmericaFest發言。（法新社）

2025/01/18 17:43

〔編譯張沛元／綜合報導〕即將在美國川普新政府中負責邊境事務的強硬派退休移民官員霍曼（Tom Homan）17日受訪說，移民當局會在川普宣誓就職隔天的21日，全美各地大規模搜捕無證移民。

這是20日正式回鍋白宮的川普重掌大權後多項待辦當務之急之一，以落實川普在競選總統時的承諾：上台後將遣返數以百萬計的無證移民（undocumented immigrant）。

請繼續往下閱讀...

號稱「邊境沙皇」（border czar）的霍曼（Tom Homan）藉由對挺川的福斯新聞（Fox News）放話，來回應《華爾街日報》與其他美媒對新政府移民舉措的報導，即川普新政府打算從21日起在芝加哥發動「移民突襲」。

美國中西部大城芝加哥是數個由民主黨執政、自詡為移民「庇護所」的城市之一，意即移民在這些城市不會僅因不具合法移民身分而被捕。

曾任美國移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）代理局長的霍曼說，全美各地屆時將有針對移民的大規模突襲，「芝加哥只是眾多地點之一」。霍曼在川普的總統第一任期曾負責監督在邊境將移民親子分開的政策。

「ICE在20日終於要去幹活了。我們將解開對ICE的束縛，讓他們去逮捕犯罪的老外……」，霍曼說，ICE是在沒有對不起誰的情況下執行移民法，首先要關注的是最嚴重的問題與公安威脅，沒得商量，「他們（指移民）要是非法滯美，就要倒大霉了。」

《華爾街日報》引述4名不具名知情人士的話報導，川普將在就職隔天的21日，出動100到200名ICE官員在芝加哥展開「大規模移民突襲」，歷時1週。

芝加哥警方發言人泰瑞（Don Terry）告訴《紐約時報》，他們不會「介入或干預任何其他政府部會履行職責」，但表明芝加哥警方「不會紀錄移民身分」，以及「不會與聯邦政府移民當局分享資訊」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法