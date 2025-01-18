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    拜登最後一擊！堵包裹「小額豁免」漏洞 杜絕中國電商低價競爭

    中國電商品台希音恐受美國「小額豁免」新規衝擊。（路透）

    中國電商品台希音恐受美國「小額豁免」新規衝擊。（路透）

    2025/01/18 17:05

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國拜登政府卸任前最後一刻發布新規計畫，以限制低於800美元「最低限度豁免（de minimis）」門檻的免稅進口，據此，隸屬美國懲罰性關稅規範的低價產品，將不再享有該豁免待遇。

    路透報導，此舉將對希音（Shein）、拼多多旗下的Temu等中國電商造成打擊，這些電商濫用該豁免門檻，每天向美國消費者輸送數百萬計的免稅小包裹。

    眾議院中共問題特設委員會曾指出，如果最低限度豁免條款修改，Temu與希音的產品售價至少上漲20%，其市場競爭力將大幅削弱。

    拜登政府去年9月首度宣布，正採取行動以填補該貿易「漏洞」。美國歸咎這些漏洞讓芬太尼前導化學物，得以規避關稅與海關檢查進入美國。

    美國海關邊境保數局表示，該擬議新規將禁止數千億美元受301關稅影響的中國商品，包括服飾，以低價小包裹的方式免稅進入美國。受到232關稅條款影響的鋼鋁品與201條款的太陽能產品，也取消類似的關稅豁免。

    與此同時，小包裹寄送方也需要填寫有關包裹內容物的協調關稅分類表，以便讓海關官員更容易辯識與攔截非法產品。

    白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）聲明說，「我們不能讓在中國創設的電商平台取得不公平的貿易優勢，而美國企業卻恪守規範；今天的行動是為美國勞工、零售商與製造商創造公平環境，以及落實美國法律，保障我國消費者健康與安全的重要一步」。

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